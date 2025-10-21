Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса завоевал путевку в группу «Золото»

Южноуральская команда пошла на повышение в классе

Футболисты миасского «Торпедо» завершили свое выступление в осенней части сезона-2025/2026. Они финишировали на третьем месте в группе «Серебро» Второй лиги А и таким образом завоевали право выступить весной следующего года в группе «Золото», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В заключительном матче осенней части сезона миасское «Торпедо» сыграло на выезде с футбольным клубом «Муром». Игра завершилась нулевой ничьей, и этого хватило южноуральскому коллективу для того, чтобы финишировать в тройке призеров.

Теперь весну 2026 года «черно-белые» встретят в группе «Золото». Вместе с ними отправятся на повышение в классе «Родина-2» (Москва), ФК «Калуга» и «Иртыш» (Омск). Покидают группу «Серебро» две худшие команды первенства — «Авангард» (Курск) и ФК «Муром».

Футбол. Сезон-2025/2026. Вторая лига А. Группа «Серебро». 14-й тур

18 октября. ФК «Муром» — «Торпедо» (Миасс) — 0:0.

Отметим, что продолжается турнир в группе «Золото». Здесь командам осталось провести по четыре матча. По окончании чемпионата будет сформирован окончательный состав участников Второй лиги А весенней части сезона-2025/2026.