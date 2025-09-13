Белаз сильнее Шторма и другие итоги турнира RCC 23 в Челябинске

Бои по смешанному боевому единоборству ММА собрали аншлаг в арене «Трактор»

Полные трибуны собрала арена «Трактор» на турнире по ММА в Челябинске. В главном поединке вечера RCC 23 досрочную победу над Александром «Штормом» Шмеленко одержал Владислав «Белаз» Ковалев. Боец из Беларуси в третьем раунде провел удушающий прием, после которого россиянин потерял сознание. С разным исходом завершили свои поединки и челябинские спортсмены. Рассказываем, как прошел турнир с участием топовых бойцов.

В октагоне челябинской арене «Трактор» состоялись 13 поединков — большая программа, которая обещала растянуться до поздней ночи. Но на деле вышло все иначе. В большинстве своем поединки заканчивались досрочно — нокаутами, болевыми или удушающими приемами.

Начался вечер с эффектной победы бразильского мастера джиу-джитсу Рафаэля Диаса. Он в третьем раунде жестким ударом коленом в челюсть отправил на настил октагона Максима Фукса. Второй поединок получился еще скоротечнее — Темирхан Темирханов уже в первом раунде праздновал викторию в бою с Денилсоном Соузой. Досрочные победы одержали также Дмитрий Климов, Халим Назрулоев, Дмитрий Киреев, Магомед Магомедов и Ильяс Хамзин.

Что касается челябинских спортсменов, то они провели свои поединки с разным исходом. Неудачно выступил на турнире Денис Сулимов. Он на первых же секундах пропустил сильнейший удар в голову от Дмитрия Киреева. Судьям пришлось остановить бой, а медикам приводить южноуральца в чувство.

Интересным получилось противостояние Александра Дворцова и Владимира Пальчикова. Первый из них больше полагался на удары, второй предпочитал действовать в партере. Челябинец все же был более активным, судьи по итогам трех раундов отдали победу Дворцову.

Наконец, большой интерес у зрителей вызвал бой челябинца Хаяла Джаниева с иранцем Хоссейном Бахмани. Однако получился он не самым зрелищным, много времени бойцы провели в партере. В них каждый раз в выгодной позиции оказывался россиянин. Он осыпал градом ударов голову оппонента, но надо отдать должное иранцу — эти атаки он выдержал, дотерпел до конца поединка. Сомнений ни у кого не было, уверенная победа нашего земляка.

Ну, а в главном бою вечера сошлись претенденты на титул чемпиона RCC в среднем весе Александр «Шторм» Шлеменко и Владислав «Белаз» Ковалев. В мае этого года беларус на турнире в Екатеринбурге одержал сенсационную победу над россиянином. Ему предстояло доказать, что тот успех был не случаен.

С этой задачей он успешно справился. Поединок длился три раунда, и в каждом из них Белаз действовал решительнее, точнее, сильнее. Шторм рассчитывал на свою ударную технику, пытался поймать соперника на ошибке. Но план не сработал. Причем, Владислав Ковалев был успешен не только в партере, но и в размене ударов не уступил противнику.

К началу третьего раунда на Шлеменко уже было больно смотреть. Он физически подсел, еле сдерживал натиск Белаза. Белорус в очередной раз перешел в партер и вышел на удушающий прием.

Александр почему-то сдаваться не стал и потерял сознание. Рефери тут же остановили поединок. Владислав «Белаз» Ковалев стал первым чемпионом лиги RCC в среднем весе.