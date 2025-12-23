Фристайлист Игорь Омелин с победы стартовал на первом этапе Кубка России

Спортсмен из Аши выиграл состязания в дисциплине «ски‑кросс»

В Кемеровской области стартовал новый сезон для сильнейших представителей ски-кросса. На двух этапах Кубка России победу одержал лидер национальной команды Игорь Омелин из Аши. Он уверенно выиграл первый старт сезона и закрепил успех на втором этапе, прошедшем на следующий день, сообщает результаты Федерация фристайла России.

Состязания прошли на трассах горнолыжного комплекса «Горная Саланга» в Белогорске (Кемеровская область). В них приняли участие свыше 50 спортсменов из 12 регионов страны.

Успешно стартовал в новом сезоне уроженец Аши Игорь Омелин. В новом сезоне спортсмен представляет Челябинскую область и дает параллельный зачет Красноярскому краю. Наш земляк одержал победу на первом и втором этапах Кубка России, оставив позади себя Владимира Шмырова (Пермский край) и Андрея Герасимова (Санкт-Петербург) — им досталось по серебряной и бронзовой медали.

В аналогичной дисциплине среди женщин победу одержали Наталья Шерина из Ленинградской области и Дарья Мельчакова (Пермский край). У Елизаветы Понкратовой (Красноярский край) две бронзы.