Федор Емельяненко оценил уровень бойцов на турнире по ММА в Челябинске

Соревнования памяти Героя России Александра Потапова собрали участников из 21 региона

Знаменитый боец ММА Федор Емельяненко стал почетным гостем мастерского турнира, посвященного памяти Героя России Александра Потапова, в Челябинске. Эти соревнования собрали более 180 бойцов из 21 региона. Последний император оценил уровень их подготовки, посетил Центр самбо и кафедральный собор, а также вручил чемпионские пояса победителям двух профессиональных боев, сообщает региональная федерация смешанного боевого единоборства ММА.

Состязания были посвящены памяти военнослужащего ЦСН «Витязь» Героя России Александра Потапова. При этом мастерский турнир проводился как среди мужчин, так и перспективных 16—17-летних юниоров. В общей сложности в октагон дворца спорта «Юность» вышли более 180 атлетов из 21 региона страны. Интерес к турниру выразил и легендарный российский боец, многократный чемпион мира Федор Емельяненко, посетивший соревнования.

«Благодаря этому турниру мы вспоминаем нашего друга и товарища. Каждый из нас должен помнить о подвиге, который он совершил, жить и становиться только лучше. Спасибо всем ребятам, кто приехал, тот факт, что они здесь выступают, чтят память — многое значит», — подчеркнул Федор Емельяненко.

Титулованный боец также посетил региональный центр по самбо. Федор Емельяненко не только провел фото- и автограф-сессию для всех желающих, но и ответил на вопросы ребят, дал им советы и поделился секретами своего спортивного пути.

Что касается всероссийского мастерского турнира по ММА, то успешно в нем выступили хозяева соревнований. В возрастной категории юношей и девушек 16—17 лет южноуральская команда заняла итоговое второе место в общем зачете. В ее активе 12 медалей — 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых наград. Победителями турнира стали Александр Пухов (77,1 кг) и Ева Ставинчук (47,6 кг).

В состязаниях среди взрослых спортсменов сборная Челябинской области заняла третье место в командном зачете. В ее активе 8 медалей, в том числе 1 золотая, 2 серебряные и 5 бронзовых. Титул чемпиона достался Эмилю Исмагилову в весовой категории до 70,3 кг.

Завершился спортивный вечер двумя поединками профессионалов. В нем хозяевам ринга противостояли соперники из Узбекистана и Кыргызстана. Однако упорных боев не получилось — челябинцы Гусен Абдулазизов и Александр Сергеев (оба представляют СК «Уральский Витязь» и СШОР «Динамо») одержали досрочные победы уже в первом же раунде.

«Очень здорово, что удалось дебютировать дома, стены помогли. Присутствие Федора Емельяненко — это мощный стимул для победы. Он мой кумир, мне важно было показать красивый и победный бой. Спасибо моему клубу и тренерам, которые помогли добиться этого успеха», — сказал после боя Александр Сергеев.

Отметим, что соревнования прошли 20 и 21 сентября в челябинском дворце спорта «Юность».