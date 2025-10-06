Ветераны спорта Челябинской области стали призерами Спартакиады пенсионеров России

Они завоевали медали в состязаниях по настольному теннису, плаванию и легкой атлетике

Пенсионеры Челябинской области успешно выступили на всероссийской спартакиаде, прошедшей в Тюмени. Эти состязания собрали около 700 спортсменов-любителей. Южноуральские атлеты боролись за медали в пяти видах спорта. Победителем Спартакиады пенсионеров России в настольном теннисе стал Александр Зеленкин из Озерска. Призерами состязания по плаванию и легкой атлетике стали Искандер Каримов и Светлана Бабичева, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

На соревнованиях в Тюмени выступили спортсмены-любители не только из России, но и из Австралии, Беларуси, Казахстана и Финляндии. Это было главное спортивное состязание года для тех, кто доказывает, что «серебряный» возраст — не помеха для рекордов и ярких позитивных переживаний. Отправилась на Спартакиаду пенсионеров и команда из Челябинской области, она выступила в пяти видах спорта.

Титул чемпиона спартакиады завоевал Александр Зеленкин из Озерска. Южноуральский спортсмен выиграл состязания по настольному теннису в одиночном разряде. Серебряным призером в турнире по плаванию стал его земляк Искандер Каримов. Наконец, бронзовую медаль в соревнованиях по легкой атлетике завоевала Светлана Бабичева из Магнитогорска.