Южноуральский боксер Эдмонд Худоян в шестой раз стал чемпионом России по боксу

Это рекорд для спортсмена из Челябинской области

Сенсационная новость пришла из Екатеринбурга, где в эти минуты проходит финал чемпионата страны. Уроженец Златоуста Эдмонд Худоян победил соперника из Московской области и впервые в истории Челябинской области стал шестикратным чемпионом России, сообщает Федерация бокса Челябинской области.

Эдмонд Худоян победил в самой легкой весовой категории — 48 кг. На пути к золоту чемпионата России-2025 он выиграл четыре боя.

Всего на чемпионат России отправились 11 боксеров из Челябинской области. Все они выбыли, и только Худоян не только дошел до финала, но еще и выиграл его.