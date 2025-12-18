Алексей Текслер открыл в Челябинске первый в регионе фиджитал-центр

Он станет площадкой для занятий виртуальными и классическими видами спорта

В Челябинской области активней станут развивать современное спортивное направление, которое сочетает в себе классические виды спорта с виртуальными дисциплинами. Первый в регионе фиджитал-центр открыл сегодня, 18 декабря, губернатор Алексей Текслер. Он совмещает в себе спортивные площадки и интерактивные зону для занятий, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Спортивный комплекс нового поколения совмещает классические и цифровые виды спорта, модульный фиджитал-центр был построен в Центральном районе Челябинска.

Он располагает функциональными площадками для занятий спортом и киберспортивную зона. Инициатором строительства фиджитал-центра стал губернатор Алексей Текслер.

«Россия является страной-основателем развития фиджитал-спорта. В прошлом году в Казани прошли на высочайшем уровне „Игры Будущего“, я был там и даже поучаствовал в выставочном матче. Главное, что это направление активно развивается, особенно у молодежи. И мы не могли обойти вниманием такой тренд», — добавил глава региона.

Участие в открытии современного фиджитал-центра принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Вместе с ним новую площадку осмотрели заместитель председателя комитета по спортивной инфраструктуре Всероссийской федерации фиджитал-спорта Антон Малышев, президент Федерации фиджитал-спорта Челябинской области Юрий Борзаковский, директор центра Евгения Зинурова, а также представители регионального спортивного сообщества.

Фиджитал-центр станет площадкой для занятий виртуальным и классическим видами спорта. На территории фиджитал-центра располагаются открытое футбольное поле, площадки для стритбаскета и воркаута.

В самом здании расположена киберспортивная зона, оснащенная компьютерным залом на 20 игровых мест, зоной консолей PS и системой виртуальной реальности с VR-шлемами и станцией. Также в здании расположены душевые и раздевалки, медицинский кабинет, фудкорт, тренерская и серверная, обеспечивающая функционирование ИТ-инфраструктуры.

Фиджитал-спорт — это современное спортивное направление, в котором участники сначала соревнуются на игровых консолях, а затем борются за победу на спортплощадке. В 2023 году была основана Всероссийская федерация фиджитал-спорта, которую возглавил известный российский гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Челябинские спортсмены уже успешно выступают на всероссийских соревнованиях по фиджитал-спорту — занимают призовые места по баскетбольному и хоккейному двоеборью. Новый центр должен помочь им повысить свой уровень мастерства и стать площадкой для подготовки к крупным соревнованиям.

«Многие родители жалуются на то, что их дети все больше проводят времени за компьютером. Фиджитал-спорт как раз и является мотивацией для ребят не только заниматься любимым делом, но и физически развиваться на спортивной площадке. Объединение двух этих форматов — в этом и есть прелесть фиджитал-направления», — подчеркнул Алексей Текслер.

Отметим, что в 2024 году в Казани состоялся первый международный мультиспортивный турнир в формате фиджитал-спорта «Игры будущего» (GOTF — Game of the Future). В этом году престижные соревнования принимает Абу-Даби (ОАЭ), они стартовали сегодня, 18 декабря. В них выступят команды из 140 стран.