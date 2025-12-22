Челябинская конькобежка Мария Гудошникова впервые завоевала титул чемпионки России

Она обновила свой личный рекорд на дистанции 500 метров и заняла первое место

На чемпионате России по конькобежному спорту в Коломне исторического для себя успеха добилась челябинка Мария Гудошникова. Она впервые в карьере завоевала золото национального чемпионата, выиграв забег на дистанции 500 метров. В этой дисциплине она обновила свой же рекорд. Серебряным призером среди мужчин стал также ее земляк Никита Базюк, сообщает результаты Союз конькобежцев России.

Мария Гудошникова неоднократно становилась победителем и призером Кубка России, но на чемпионатах страны брать золото ей не удавалось. В этот раз все сложилось удачно: сильнейший в России спринтер Дарья Качанова приняла решение на ЧР-2025 не бежать короткий и длинный спринт, а сосредоточиться на дистанции 1500 метров.

Но и без Дарьи Качановой претендентов на победу на «пятисотке» было предостаточно. Среди них чемпионка мира Ангелина Голикова из Москвы, опытнейшая Ирина Кузнецова из Красноярского края, а также наша неувядающая Оленька Фаткулина. В такой конкуренции Мария Гудошникова показала себя во всей красе. Она значительно обновила свой же личный рекорд, скинув с него сразу 0,61 секунды (а это серьезный прогресс для такой скоротечной дистанции!), и показала лучшее время. Кстати, четвертое место досталось в итоге Ольге Фаткулиной (38,88).

Конькобежный спорт. Чемпионат России на отдельных дистанциях. Женщины, 500 м:

1. Мария Гудошникова (Челябинская область) — 38,86.

2. Ангелина Голикова (Москва) — 38,873.

3. Ирина Кузнецова (Московская область / Красноярский край) — 38,876.

4. Ольга Фаткулина (Челябинская область) — 38,88.

Принесла «пятисотка» удачу и еще одному спринтеру из Челябинска. Так, серебряным призером в этом виде программы стал Никита Базюк. Он вклинился между двумя лидерами сборной России Русланом Мурашовым и Павлом Кулижниковым, показав на финише 34,98.

Конькобежный спорт. Чемпионат России на отдельных дистанциях. Мужчины, 500 м:

1. Руслан Мурашов (Московская область) — 34,97.

2. Никита Базюк (Челябинская область) — 34,98.

3. Павел Кулижников (Московская область) — 34,99.

Еще одну медаль конькобежцы Челябинской области завоевали в женской командной гонке. Серебряными призерами соревнований стали три наши землячки: Мария Гудошникова, Алина Нартова и Анастасия Григорьева.

Конькобежный спорт. Чемпионат России на отдельных дистанциях. Женщины, командная гонка:

1. Московская область — 3.11,313.

2. Челябинская область — 3.13,313.

3. Санкт-Петербург — 3.14,418.

Отметим, что были близки к пьедесталу почета южноуральские спортсмены и в других видах программы. Так, четвертое время на дистанции 3000 метров показала Анастасия Григорьева (4.17,36). Пятое и шестое места на 1000 метров заняли соответственно Степан Чистяков и Никита Базюк.