Челябинские гиревики завоевали медали на Кубке России

Вячеслав Плотников выиграл трофей, а Иван Денисов стал бронзовым призером

В Санкт-Петербурге завершился Кубок России по гиревому спорту, собравший более 250 участников из 44 регионов. Стали призерами соревнований двое атлетов из Челябинской области. Чемпионский титул завоевал Вячеслав Плотников, бронзовым призером стал Иван Денисов, сообщает региональная Федерация гиревого спорта.

На Кубке России — 2025 спортсмены разыграли 37 комплектов наград в различных дисциплинах: в упражнениях «толчок», «рывок», «толчок по длинному циклу», «гиревое жонглирование» и командных эстафетах.

Две медали для Челябинской области завоевали южноуральские атлеты. Победителем соревнований стал Вячеслав Плотников. В рывке 32-килограммовой гири он совершил 204 подъема, подтвердив звание сильнейшего в весовой категории до 85 кг.

В аналогичной дисциплине, но в весовой категории свыше 95 кг бронзовым призером с результатом 191 подъем стал заслуженный мастер спорта Иван Денисов. Два наших земляка выступают за челябинскую СШОР «Атлет».