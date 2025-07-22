Челябинская теннисистка сделала «золотой дубль» на турнире в Армении

Валерия Галяева выиграла как в одиночном, так в и парном разрядах

Челябинка Валерия Галяева продолжает собирать трофеи с крупнейших международных турниров. Накануне она успешно выступила на двух стартах в Армении. Причем на одном из них сделала «золотой дубль», то есть выиграла как в одиночном, так и парном разрядах. А еще спортсменка влюбила в себя зрителей, которые поддерживали ее скандированием «Челябинск!», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Международный турнир в Армении категории ITF60 собрал представительный состав участников. Выше всяких похвал в нем выступила челябинка Валерия Галяева. И это несмотря на небольшое повреждение, которое она получила на одной из тренировок перед стартом турнира.

«Неделей ранее здесь же состоялся еще один серьезный турнир. В нем дочка заняла первое место в парном разряде и бронзу — в одиночном. А затем на тренировке неудачно потянула левое бедро. Ногу пришлось перемотать эластичными бинтами, чтобы минимизировать риск получения травмы. К счастью, во время игр нога Леру почти не беспокоила и она смогла показать свой лучший теннис», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» мама спортсменки Светлана Галяева.

На турнире ITF60 челябинка вновь завоевала золото в парном разряде. На сей раз ее партнером стала не София Носонова из Тольятти (с ней Валерия уже выступает не один год), а высокорослая Дарья Беляева из Москвы. Девушки снова уверенно победили всех соперниц, завоевав чемпионский кубок.

Проявила себя во всей красе Валерия Галяева и в одиночном разряде. Две ее соперницы были старшего возраста, входят в состав сборной России до 19 лет. Но челябинка, пусть и не без проблем, но взяла верх. В четвертьфинале она и вовсе сокрушила оппонентку, выиграв два сета «всухую» — 6:0 и 6:0. В какой-то момент болельщики, в том числе иностранцы, стали скандировать «Челябинск!».

Эта поддержка помогла Валерии Галяевой одержать победу в финальном поединке и впервые в своей карьере выиграть международный трофей в одиночном разряде. При этом уже в самой концовке турнира стала накапливаться усталость, как следствие — стала беспокоить нога. Но наша «челябинская Шарапова» перетерпела боль, выстояла и довела матч до победы.

Теперь воспитанницу спортшколы имени Б. Маниона ждет небольшой отдых. А затем с новыми силами Валерия Галяева начнет штурмовать новые высоты. Впереди ее ждет сложный переход в старшую возрастную категорию, где уровень соперниц на порядок выше.