Челябинка Алиса Капустина завоевала золото первенства Европы по боксу

На турнире в Сербии она в финале победила соперницу из Беларуси

Челябинская боксерша Алиса Капустина впервые в своей карьере завоевала золото первенства Европы. На турнире в Сербии она одержала победу в весовой категории до 54 килограммов. В финальном поединке спортсменка из СШОР «Алмаз» не оставила шансов Елизавете Капыл из Беларуси, сообщает региональная федерация бокса.

Первенство Европы по боксу среди спортсменов 15—16 лет собрало в Сербии сильный состав участников — более 160 боксеров. Отправилась на турнир в составе сборной России и челябинка Алиса Капустина. Такого права она добилась, выиграв первенство страны.

Соревнования в Сербии для нашей спортсменки сложились удачно. Дебютантка турнира одержала уверенные победы над соперницами. В полуфинале Алиса Капустина взяла верх над Мирьям Накани из Грузии, а в решающем поединке за золото не испытала проблем в противостоянии с Елизаветой Капыл из Беларуси. Челябинка доминировала на ринге все три раунда и заслуженно стала победителем.

Отметим, что занимается Алиса Капустина в челябинской спортшколе «Алмаз» под руководством тренера Сергея Тютюева. Поздравляем спортсменку и ее наставника с великолепным результатом!