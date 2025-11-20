В УралГУФК назначили нового исполняющего обязанности ректора

Челябинский вуз возглавил Виталий Игнатенко

Виталий Игнатенко назначен исполняющим обязанности ректора Уральского государственного университета физической культуры, сообщает пресс-служба министерства спорта Челябинской области. Соответствующий приказ подписал министр спорта России Михаил Дегтярев.

Церемония представления нового руководителя состоялась на внеочередном заседании Ученого совета вуза. В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, министр спорта региона Владимир Иванов и министр образования и науки Виталий Литке.

«Мы убеждены, что организационные и управленческие способности Виталия Ивановича Игнатенко в полной мере найдут свою реализацию в стенах Уральского государственного университета физической культуры, став важной составляющей эффективной подготовки кадров для всей отрасли физической культуры и спорта», — отметил заместитель директора Департамента образования, науки и международных отношений Минспорта России Максим Боев.

Виталий Игнатенко ранее занимал должность проректора по образовательной деятельности и молодежной политике в Заполярном государственном университете имени Н. М. Федоровского, а также возглавлял управление образовательной политики Донского государственного технического университета.

Руководители региона и федерального министерства выразили благодарность Светлане Захаровой за профессиональную работу в качестве врио ректора университета. Новый исполняющий обязанности ректора приступит к своим обязанностям уже завтра, 20 ноября.