Сборная России выиграла командный зачет чемпионата мира по шахбоксу

Выиграли турнир и два спортсмена Челябинской области — Амина Ахмадулина и Сергей Файзуллоев

Уверенную победу в командном зачете на чемпионате мира по шахбоксу одержала сборная России. На соревнованиях в Сербии она заняла первое место, опередив соперников из США и Франции. Золотые медали для национальной сборной и Челябинской области принесли Амина Ахмадулина и Сергей Файзуллоев, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Главный старт сезона для представителей шахбокса состоялся в сербском городе Лозница. В составе сборной России отправились на чемпионат мира и два спортсмена Челябинской области — Амина Ахмадулина и Сергей Файзуллоев.

Для Амины Ахмадулиной это был уже не первый подобный турнир. Ранее она становилась серебряным призером чемпионата мира, а еще дважды становилась сильнейшей на планете. Выпускнице ЮУрГУ удалось защитить титул чемпионки мира — в финальном поединке она одержала верх над спортсменкой из Германии Алиной Рат.

Успешно прошел дебют на международных соревнованиях и для Сергея Файзуллоева. 17-летний спортсмен впервые выступал на чемпионате мира, но справился с волнением, показав максимальный результат. В решающем поединке за золото он победил сильного соперника из Франции Эдуардо Арзула.

По итогам чемпионата мира места в командном зачете распределились следующим образом: 1 — Россия, 2 — США, 3 — Франция. Отметим, что челябинские спортсмены занимаются в СШОР «Буревестник» под руководством Алексея Шаховского. Перед поездкой на чемпионат мира мы рассказывали о том, какие цели и задачи они ставят перед собой на турнир.