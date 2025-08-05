Челябинский лучник завоевал Кубок Европы на турнире в Словении

Призером командных состязаний в составе сборной России стал Илья Гарифьянов

Первое место в общем зачете и 13 медалей различного достоинства — таков итог выступления сборной России на Кубке Европы по стрельбе из лука в Словении. В составе национальной команды отличился и челябинец Илья Гарифьянов. Он вместе с партнерами по сборной выиграл золото в турнире по блочному луку, сообщает результаты Федерация стрельбы из лука России.

В течение пяти дней сильнейшие лучники континента боролись за медали в различных дисциплинах — в турнирах по стрельбе из классического и блочного лука. Золото Кубка Европы в командных состязаниях завоевал челябинец Илья Гарифьянов. В финале он с Ильей Силаевым и Иваном Синяевым победил в драматичной борьбе соперников из Германии — 231:230.

Успешно выступила в международных состязаниях сборная России, выигравшая неофициальный командный зачет. В активе наших спортсменов 13 медалей различного достоинства.

Отметим, что уже сегодня, 5 августа, в Санкт-Петербурге стартует еще один важный турнир для сильнейших российских лучников — чемпионат России и международные соревнования «Невские стрелы». В них выступят более 400 спортсменов из 45 регионов, среди них и лидеры национальной команды. Отправился в Северную столицу и челябинец Антон Булаев — чемпион мира и Европы в стрельбе из блочного лука.