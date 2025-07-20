Футбольный клуб «Челябинск» сенсационно выиграл у «Торпедо» в Первой лиге

Южноуральская команда победила у фаворита турнира в Москве со счетом 3:2

ФК «Челябинск» ярко стартовал в Первой лиге чемпионата России. Сегодня, 20 июля, южноуральцы сенсационно победили у одного из фаворитов турнира столичного «Торпедо» в Москве — 3:2. Наша команда пропустила гол в дебюте матча, однако затем перевернула ход игры, забив три безответных мяча. Героями поединка стали новобранцы клуба — Рамазан Гаджимурадов (гол и передача) и Александр Жиров (дубль), сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В последний раз челябинский клуб играл в Первой лиге аж 32 года назад. Но и называлась команда тогда по-другому, да и вообще очень уж много воды с тех пор утекло. Конечно же, этот поединок любители футбола в Челябинске ждали с нетерпением. Тем более, что играть надо было с одним из фаворитов турнира.

Начал игру ФК «Челябинск» с расстановкой игроков по схеме 4-5-1. В воротах «горожан» с первых минут вышел новичок Илья Тусеев. И это достаточно неожиданный выбор с учетом того, что первым номером команды, казалось, является Владимир Задирака. В остальном обошлось без громких сюрпризов. В центре защиты места заняли Александр Жиров и Хетаг Кочиев, на флангах расположились Ян Гудков и Александр Гапечкин.

В центре полузащиты начали матч Гаррик Левин и Денис Самойлов, чуть выше поднялся Данила Емельянов, на флангах — Рамазан Гаджимурадов и Константин Кертанов, позицию центрфорварда занял Матвей Урванцев. Африканский легионер Вильфред Эза остался в запасе. Тренерский штаб не стал его сразу бросать в бой — вероятно, дав возможность ознакомиться с реалиями российского футбола.

Начало встречи осталось за «торпедовцами». На правах хозяев поля они взяли под контроль мяч, начали прощупывать оборону соперника на прочность. Впрочем, до голевых моментов дело не доходило — челябинцы надежно действовали в защите, перекрывали свободные зоны.

И все же «черно-белые» добились своего. На 15-й минуте грубо сфолил на сопернике Константин Кертанов. Боян Роганович навесил в штрафную, мяч оказался у Хетага Кочиева, но центральный защитник челябинцев как-то неуклюже его вынес из штрафной — прямо на ногу Гулкижиту Арыкулову. Удар у полузащитника «Торпедо» получился шикарным: мяч от штанги влетел в сетку ворот — 1:0.

Неплохой момент у хозяев был на 23-й минуте, когда хорват Марио Чурич бил с лета. К счастью, удар получился хоть и сильным, но прямо по центру ворот. Голкипер Илья Тусеев со второй попытки зафиксировал мяч в своих руках. Ну а затем, как-то незаметно инициатива перешла к челябинцам. Наши парни отодвинули игру от своих ворот. И были вознаграждены за старания.

Не обошлось без ошибки соперника. Голкипер москвичей Михаил Волков зачем-то побежал на перехват и вышел из ворот. Ситуация этого не требовала, особенно с учетом того, что контролировал соперника защитник «черно-белых». Зато Рамазан Гаджимурадов быстро сориентировался и парашютиком направил мяч в пустые ворота — 1:1.

«Очень рад забить за челябинцев первый за 32 года гол в Первой лиге. Надеюсь теперь получить звание «Почетный гражданин города», — пошутил в перерыве матча в блиц-интервью Рамазан Гаджимурадов.

Но и это было еще не все. Все тот же Гаджимурадов организовал второй гол нашей команды. Он сделал идеальный навес в штрафную, а там Александр Жиров выиграл верховую дуэль и головой направил мяч в угол ворот — 1:2! Вот так ФК «Челябинск» за 5 минут перевернул ход матча.

Во втором тайме хозяева поля добавили в движении. Оно и понятно: негоже фаворитам турнира начинать сезон с домашнего поражения робкому дебютанту. Наставник «черно-белых» Олег Кононов произвел ряд замен, выпустив на поле трех игроков. Двойную замену произвел и главный тренер ФК «Челябинск» Роман Пилипчук. Вместо Данилы Емельянова и Матвея Урванцева появились Тимофей Комиссаров и Вильфред Эза.

Реальный шанс сравнять счет москвичи упустили на 65-й минуте. Это вышедший на замену Руслан Червяков здорово разобрался на фланге с Комиссаровым и сделал хороший навес в штрафную на Сергея Бородина. К счастью для челябинцев, удар головой у защитника «черно-белых» не получился.

А на 77-й минуте вновь напомнил о себе центральный защитник южноуральцев Александр Жиров. Он снова забил головой, выиграв верховую дуэль у соперника после подачи с углового. Есть дубль 34-летнего опытного игрока нашей команды — 1:3. Впрочем, ставить точку в матче было еще рано. Четыре минуты спустя «черно-белые» сократили разрыв в счете до минимума. Классный удар получился у Глеба Шевченко.

И все же челябинцы сохранили нужный и победный счет. Хотя уже в компенсированное время «торпедовцы» были близки к успеху, когда едва не достиг цели удар головой Сергея Бородина. Есть историческая победа нашей команды в Первой лиге чемпионата России!

Футбол. Чемпионат России. Сезон-2025/2026. Первая лига. 1-й тур.

20 июля. «Торпедо» (Москва) — ФК «Челябинск» — 2:3

Голы: Гулжикит Алыкулов, 16 (1:0); Рамазан Гаджимурадов, 34 (1:1); Александр Жиров, 39 (1:2), Александр Жиров, 77 (1:3); Глеб Шевченко, 81 (2:3).

Следующий поединок ФК «Челябинск» проведет на домашнем стадионе «Центральный» — 26 июля наша команда принимает волгоградский «Ротор». Соберем аншлаг?