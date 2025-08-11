Челябинский клуб «Курчатов» выиграл третий тур ЕКЛ по баскетболу 3×3

Южноуральцы на турнире в Смоленске одержали 5 побед в 5 матчах и завоевали трофей

Триумфально выступил в третьем туре дивизиона «Будущее» Единой континентальной лиги по баскетболу 3×3 челябинский клуб «Курчатов». Южноуральцы на турнире в Смоленске показали 100-процентный результат, выиграв у всех соперников. В финальном матче они уверенно разобрались со столичным клубом Sungard (21:7), лучшим игроком турнира был признан Андрей Киселев, сообщает пресс-служба региональной федерации баскетбола.

Мужской турнир ЕКЛ в Смоленске собрал 12 команд из России, Беларуси и Казахстана. Среди участников дивизиона «Будущее» оказался и челябинский клуб «Курчатов». Наша команда отправилась на турнир в своем сильнейшем составе под руководством тренера Станислава Сотникова. Матвей Ян, Иван Цуканов, Андрей Киселев и Антон Зарецкий — уже сформировавшийся состав, который в этом сезоне не без успеха выступал в тандемах чемпионата России.

На групповом этапе челябинцы одержали две победы в двух матчах. Их соперниками стали клубы из Москвы. Но если с командой «Северный» наши парни проблем не испытали (19:4), то в противостоянии с «Десяткой» все решилось на последних секундах (18:17).

В играх на выбывание «Курчатов» показал высший пилотаж. В четвертьфинале челябинцы уверенно выиграли у команды «Феникс-Ростов» (20:11). А затем их ждал принципиальный соперник, один из лучших клубов страны — пермский Bionord PRO. В поединках с ним наша команда, как правило, терпела поражения, но в этот раз удалось показать почти идеальную игру. В итоге — 20:17 в нашу пользу.

Ну а в финале борьбы не получилось. «Курчатов» играючи расправился с еще одной московской командой. Главным образом благодаря точным дальним попаданиям, в которых преуспел Андрей Киселев. Кстати, организаторы турнира признали его лучшим игроком турнира.

Баскетбол 3×3. Единая континентальная лига. Дивизион «Будущее». Третий тур, Смоленск. Результаты матчей с участием команды «Курчатов»:

Групповой этап. 1-й матч. «Курчатов» — «Десятка» (Москва) — 18:17.

Групповой этап. 2-й матч. «Курчатов» — «Северный» (Москва) — 19:4.

Четвертьфинал. «Курчатов» — «Феникс-Ростов» (Ростов-на-Дону) — 20:11.

Полуфинал. «Курчатов» — Bionord PRO (Пермь) — 20:17.

Финал. «Курчатов» — Sungard (Москва) — 21:7.

Лучшие команды ЕКЛ теперь встретятся в финальном этапе турнира. Он состоится в августе в городе Атыраю (Казахстан). Но перед этим «Курчатов» выступит на фестивале «Энергия РМК» в Екатеринбурге. Здесь состоится международный турнир по баскетболу 3×3, в котором примут участие команды из России, Сербии, Китая и Казахстана.