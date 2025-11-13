Челябинский спортсмен завоевал бронзу чемпионата мира по рукопашному бою

На турнире в Рязани призером стал Павел Сенько из СШОР «Динамо»

На чемпионате мира по рукопашному бою бронзовую медаль Челябинской области принес Павел Сенько. На соревнованиях в Рязани он стал призером в весовой категории до 88 кг. Турнир собрал более 200 спортсменов из 22 стран, сообщает результаты Всероссийская федерация рукопашного боя.

Челябинский атлет из СШОР «Динамо» успешно выступил в весовой категории до 88 кг. Павел Сенько успешно преодолел стадию предварительных поединков, вышел в полуфинал, где уступил сопернику и, таким образом, стал бронзовым призером турнира.

Состязания в Рязани собрали представителей 22 стран. И этом притом, что в мире, по словам старшего тренера сборной России по рукопашному бою Дмитрия Дагаева, этот вид спорта развивают в 40 государствах.

«Это один из мощных видов спорта. И очень приятно, что именно рукопашный бой развивается у нас в стране и на международной арене. В России рукопашным боем занимаются в 78 регионах. По количеству спортсменов мы уже догнали самбо», — добавил Дмитрий Дагаев.

Павел Сенько занимается в СШОР «Динамо» под руководством тренеров Егора Яковлева и Александра Гарницкого. Ранее наш земляк неоднократно становился победителем и призером чемпионатов России.