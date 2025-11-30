ФК «Челябинск» завершил осеннюю часть сезона в топ-6 команд Первой лиги

Дебютант турнира ушел на зимние каникулы, уступив в 21-м туре воронежскому «Факелу» со счетом

Футбольный клуб «Челябинск» в заключительном матче осенней части сезона-2025/2026 Первой лиги уступил в гостях лидеру турнира воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. Южноуральцы завершили первую часть чемпионата в шестерке лучших команд и ушли на зимние каникулы, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



На заключительный матч осенней части сезона в Воронеж южноуральцы прибыли не в самом боевом составе. В связи с травмами вынуждены были пропускать матч с «Факелом» лидеры команды — Рамазан Гаджимурадов и Гаррик Левин. А ведь именно они во многом определяют игру коллектива в атаке. Кроме того, в связи с полученной красной карточкой в предыдущем поединке не мог помочь команде и Тимофей Комиссаров. По этой же причине отсутствовал на тренерском мостике наставник ФК «Челябинск» Роман Пилипчук.

А тут еще в самом начале матча челябинцы едва не потеряли из-за травмы еще одного игрока. В середине поля жесткий стык произошел между Хетагом Кочиевым и Георгием Гангадзе. Оба игрока рухнули на газон. К счастью, оба смогли продолжить матч.

В первом тайме небольшое игровое преимущество было за хозяевами. Их подходы к воротам соперника выглядели перспективнее. Однако и челябинцы к воротам глубоко не поджимались, старались быстро проходить центр поля и снабжать мячами игроков линии атаки. Кстати, в нападении у гостей с первых минут вышли Матвей Урванцев, Вильфрид Эза и Тимур Жамалетдинов. Но больше в составе челябинцев понравились действия Константина Кертанова. Наш полузащитник успевал быть везде — подчищал в обороне, хорошо держал мяч и несколько раз блеснул дриблингом.

И все же остроты у ворот не хватало. Первый удар в створ команды нанесли аж на 27-й минуте. Это полузащитник хозяев Рафиль Нетфуллин наносил неплохой удар из-за пределов штрафной. Голкипер челябинцев Илья Тусеев, впрочем, без проблем его парировал.

А затем случился гол. Причем, в который уже раз в этом сезоне челябинцы «привезли» его себе сами. Неудачно на правом фланге в центре поля сыграл Раиль Абдуллин. Вместо того, чтобы сыграть попроще и побыстрее расстаться с мячом он зачем-то пошел в дриблинг. Вступивший с ним в борьбу Николай Гиоргобиани мяч отобрал, тут же адресовал на ход Ильнуру Альшину, а тот исполнил хороший прострел в центр штрафной на Белайди Пуси. Албанскому форварду не составила труда замкнуть передачу и забить свой 13-й гол в сезоне — 1:0.

В концовке тайма все тот же Пуси упустил реальный шанс удвоить результат и сделать дубль. Он с близкого расстояния готов был уже завершить атаку хозяев, но удивительный сэйв совершил Илья Тусеев, выбивший мяч ногой.

После перерыва тренерский штаб ФК «Челябинск» произвел одну рокировку в составе. По всей видимости, игра Раиля Абдуллина вызвала у него вопросы, вместо него на поле появился Алан Агаев. Чуть позже вышли на замену Александр Носов и Денис Пушкарев. Но все эти решения ни к чему не привели. Хозяева поля не дали челябинцам и шанса на спасение.

Практически весь тайм воронежцы провели на чужой половине поля — много атаковали и били по воротам. Уже в самом дебюте едва не удвоил счет Николай Гиоргобиани. Он едва не замкнул на дальней штанге фланговый навес от Георгия Гонгадзе. На 63-й минуте хорошо бил из пределов штрафной неугомонный Белайди Пуси. Голкипер Илья Тусеев не без труда перевел мяч на угловой. Имел шанс забить на 78-й минуте все тот же Гиоргобиани — мяч пролетел рядом со штангой.

Что касается челябинцев, то пару подходов к штрафной соперника у них были неплохие. Но не более того, до голевых моментов дело не дошло. В отсутствии Рамазана Гаджимурадова и Гаррика Левина у нашей команде не нашлось игроков, которые могли бы креативно сыграть в атаке.

Ну а в самой концовке хозяева забили-таки еще один гол. Ильнур Альшин вновь выдал пас-«конфетку» с фланга, а автором гола стал вышедший на замену Мераби Уридия. В итоге 0:2 не в нашу пользу.

Футбол. Сезон-2025/2026. Первая лига. 21-й тур.

30 ноября. «Факел» (Воронеж) — ФК «Челябинск» — 2:0.

Гол: Белайди Пуси, 36 (1:0); Мераби Уридия, 90+4 (2:0).

На этом первая часть сезона-2025/2026 в Первой лиге закончена. Все команды отправились на зимние каникулы. Футбольный клуб «Челябинск» завершил первую часть турнира в шестерке сильнейших команд Лиги. И это отличный результат для дебютанта турнира. При этом южноуральцы лишь на 2 очка отстают от занимающее 4-е место в зоне стыков от костромского «Спартака». Чуть поднажать — и можно побороться за путевку в РПЛ.

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).