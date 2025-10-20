Челябинка Сабина Гилязова в третий раз завоевала титул сильнейшей дзюдоистки России

На турнире в Екатеринбурге южноуральские спортсмены завоевали пять медалей

Пять медалей завоевали спортсмены Челябинской области на чемпионате России по дзюдо, прошедшем в Екатеринбурге. В их активе одна золотая и четыре бронзовые медали. В третий раз титул сильнейшей дзюдоистки страны достался Сабине Гилязовой. В финальный день соревнований сборная УрФО стала бронзовым призером командного турнира, сообщает Федерация дзюдо России.

Турнир на Урале стал главным внутренним стартом для российских дзюдоистов и собрал немало громких имен, в числе которых были и победители, и призеры крупных международных турниров. Так, у мужчин в весе до 90 кг победу праздновал двукратный чемпион Европы Михаил Игольников. При этом, как ни удивительно, он в первый раз в карьере приехал на чемпионат России и сразу же взял золото.

Подтвердила статус фаворита и челябинка Сабина Гилязова. Она не знала себе равных в весовой категории до 48 кг, выиграв все поединки. В финальном поединке она одержала верх над Аиной Моисеевой.

«Очень хотела победить в третий раз. Свой первый титул я как раз завоевала в 2022 году в Екатеринбурге, затем первенствовала в Сириусе и вот теперь снова выигрываю на Урале», — рассказала Сабина Гилязова пресс-службе Федерации дзюдо России.

Поднялись на пьедестал почета и еще четыре спортсмена Челябинской области. Так, бронзовые медали завоевали Ирина Зуева (57 кг), Анастасия Мананникова (63 кг), Анастасия Холодилина (свыше 78 кг) и Анджей Павлюков (свыше 100 кг). Отметим, что женская сборная Челябинской области заняла второе место в командном зачете по итогам ЧР-2025.

Завершился чемпионат России командным турниром среди федеральных округов. В нем второй год подряд победу одержали дзюдоисты из Санкт-Петербурга. В финале они выиграли у соперников из Приволжского федерального округа.

Бронза досталась командам УрФО и ЮФО. Уральцы в малом финале сломили сопротивление представителей Центрального ФО, а победную точку (8:5) поставил красивейшим подхватом челябинец Клим Калинин. В составе УрФО призерами командных состязаний стали также Анастасия Холодилина и Артемий Человечков.