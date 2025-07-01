Федерацию дзюдо Челябинской области возглавил Валерий Бондаренко

Его помощниками стали Юрий Степкин и Евгений Шестаков

Руководить южноуральским дзюдо будет гендиректор промышленной группы «КОНАР» Валерий Бондаренко. Его единогласно избрали президентом Федерации дзюдо Челябинской области на внеочередном заседании собрания членов организации. Должность заместителя президента федерации получил Юрий Степкин, а исполнительного директора — Евгений Шестаков, сообщается на сайте Федерации дзюдо России.

В заседании приняли участие представители Федерации дзюдо России, правительства Челябинской области, а также именитые спортсмены, включая медалистов Олимпийских игр.

После избрания Валерий Бондаренко представил своего заместителя — бронзового призера Олимпийских игр Юрия Степкина, а исполнительного директора — Евгения Шестакова. Кроме того, был назван состав Наблюдательного совета Федерации.

«У меня есть план дальнейших действий и сформированы первые задачи. В приоритете развитие массового дзюдо, задача которого — знакомить и привлекать ребят Челябинской области в секции, на занятия. Второе — реализовать программу подготовки кандидатов в сборную. И вершина — это спорт высших достижений, формирование команд по возрастам, их материальное обеспечение», — отметил Валерий Бондаренко.

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик поздравил с избранием нового президента, а также отметил успехи челябинского дзюдо. Он отметил, что регион играет важную роль в развитии этого вида спорта.