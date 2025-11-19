Челябинский атлет завоевал серебро чемпионата мира по гиревому спорту

На соревнованиях в Китае призером стал Илья Ташланов

В китайском городе Хайнин завершился чемпионат мира по гиревому спорту, по итогам которого серебряную медаль завоевал челябинский спортсмен Илья Ташланов. Он стал призером в весовой категории до 78 кг, уступив лишь соотечественнику Мовсару Сулейманову. Это не первая награда с мировых первенств в карьере южноуральского атлета, сообщает региональная федерация гиревого спорта.

Илья Ташланов на чемпионате мира в Китае зафиксировал 120 подъемов в дисциплине «толчок гири». Это принесло ему серебряную медаль в весовой категории до 78 кг. Победу здесь одержал еще один россиянин — Мовсар Сулейманов, бронза досталась Ринату Гельмудинову из Казахстана. Турнир в Китае собрал более 400 атлетов из 20 стран.

Отметим, что в карьере Ильи Ташланова уже есть три титула чемпиона мира, а свою первую победу на подобных соревнованиях он одержал в 2010 году. Тренируется спортсмен в челябинской СШОР «Атлет» под руководством заслуженного мастера спорта, многократного чемпиона мира Ивана Денисова.