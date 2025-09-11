Суперженщина из Магнитогорска выиграла чемпионат России по силовому экстриму

Екатерина Зайцева показала богатырскую силу на турнире в Сочи

Очередную победу одержала самая сильная женщина России Екатерина Зайцева из Магнитогорска. На этот раз южноуральская спортсменка проявила себя на турнире по силовому экстриму в Сочи. Она завоевала титул чемпионки России, а еще вызвала восхищение у зрителей соревнований, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Чемпионат России по силовому экстриму в Сочи собрал более 100 атлетов из 34 регионов. Но разве это может быть преградой для спортсменки из Магнитогорска? Екатерина Зайцева в очередной раз подтвердила, что в состязаниях на силу и выносливость ей равных нет. Она с легкостью выиграла турнир, завоевав золото в весовой категории свыше 81 кг.

Спортсменки соревновались между собой в четырех упражнениях силового экстрима: «Фермерская прогулка», «Становая тяга», «Супер-йок» (транспортировка специальной конструкции, похожей на коромысло) и «Бревно». С этими испытаниями лучше всех справилась Екатерина Зайцева. Она опередила Екатерину Удалову (Москва) и Елену Руденко (Краснодарский край), занявших второе и третье места соответственно.

«В нашем виде спорта побеждает универсальный спортсмен. Надо в каждом упражнении показывать хорошие и высокие результаты, выжимать из себя максимум. Чемпион должен быть и сильным, и выносливым, и умным. Потому что у нас стратегия, надо рассчитать свои силы на весь турнир», — отметил президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.





Отметим, что ранее магнитогорская спортсменка успешно выступила на фестивале по силовому экстриму «Сила Сибири» в Омске. Она во всех упражнениях показала лучший результат. Ранее Екатерина Зайцева становилась обладательницей мировых рекордов в становой тяге (дисциплина пауэрлифтинга), а в 2024 году богатырша показала феноменальный результат в буксировке автомобилей общим весом 12 тонн.