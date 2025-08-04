Клуб «Челбаскет» произвел ребрендинг и сменил название

Челябинская баскетбольная команда теперь будет выступать как «ЧБК»

Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» сменил название и произвел ребрендинг. Теперь команда будет выступать в Суперлиге под названием «ЧБК». У нее изменился логотип, будет представлен и новый комплект формы, сообщает пресс-служба челябинского баскетбольного клуба.

«Аббревиатура ЧБК — это и „Челбаскет“, и „Челябинский баскетбольный клуб“. Для удобства наших болельщиков и простоты восприятия мы решили немного изменить позиционирование: сделать его более серьезным, уверенным, энергичным и направленным на результат!» — сообщил президент «ЧБК» Николай Сандаков.

Отметим, что сегодня, 4 августа, команда провела первую тренировку в сильно обновленном составе. Она начала подготовку к старту сезона-2025/2026 в баскетбольной Суперлиге.