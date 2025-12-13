Боксер Эдмонд Худоян из Златоуста завоевал серебро чемпионата мира

В финальном поединке он раздельным решением судей уступил сопернику из Азербайджана

На чемпионате мира IBA по боксу серебряную медаль для российской сборной завоевал Эдмонд Худоян из Златоуста. На турнире в Дубае (ОАЭ) он провел три победных поединка в весовой категории до 48 кг, а в решающем бою уступил раздельным решением судей Субхану Мамедову из Азербайджана. Это уже вторая награда с мировых первенств в карьере боксера из Златоуста, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Эдмонд Худоян здорово провел турнир в Дубаи (ОАЭ), без видимых проблем разобрался с соперниками из Ботсваны и Австралии. Сложнее пришлось в полуфинальном бою с Темиртасом Жусуповым из Казахстана. Но и здесь наш земляк единогласным решением судей взял верх над оппонентом. Ему оставалось закрепить успех в решающем бою сегодня, 13 декабря.

Увы, в финале наш земляк уступил. Причем, по делу. Стоит признать, что Субхан Мамедов из Азербайджана был быстрее и точнее, опережал Эдмонда, тактически грамотно построил бой. Но и серебряная медаль для Худояна — несомненный успех!

Бокс. Чемпионат мира IBA. Мужчины. Весовая категория до 48 кг. Результаты выступлений Эдмонда Худояна:

1/8 финала. Кобамело Молатлеги (Ботсвана) — победа

Четвертьфинал. Кобе Хант (Австралия) — победа

Полуфинал. Темиртас Жусупов (Казахстан) — победа

Финал. Субхан Мамедов (Азербайджан) — поражение

Отметим, что это уже вторая награда южноуральского боксера с мировых первенств. Ранее он становился бронзовым призером. Тренируется Эдмонд под руководством старшего тренера сборной Челябинской области Артема Зайцева.

Важно подчеркнуть, что турнир в Объединенных Арабских Эмиратах не имеет статуса официального чемпионата мира, и его итоги не будут признаны Международным олимпийским комитетом. Это мероприятие было организовано Международной ассоциацией бокса (IBA) под руководством Умара Кремлева в знак протеста против отстранения спортсменов из России и Беларуси от международных соревнований. При этом официальный мировой чемпионат прошел с 4 по 14 сентября в Ливерпуле (Англия) под эгидой организации World Boxing.