Дзюдоисты Челябинской области завоевали 9 медалей на турнире Веричева

Победители и призеры соревнований получили путевки на чемпионат России

В Челябинске завершился всероссийский турнир памяти Григория Веричева. В состязаниях выступили более 150 спортсменов из 14 регионов. Хозяева татами одержали победу в командном зачете, завоевав 9 медалей. В этом году дзюдоисты на турнире в Челябинске боролись не только за победу, но и путевки на чемпионат России — 2025, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.

«Григорий Веричев заложил традиции южноуральского дзюдо, он достиг не только высоких результатов на татами, но и посвятил себя воспитанию новых чемпионов и создал новую плеяду победителей», — отметила председатель попечительского совета Федерации дзюдо Челябинской области Ирина Текслер.

Общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 не только посетила соревнования, но и приняла участие в торжественной церемонии их открытия. Вместе с ней выступили с приветственным словом к участникам и гостям турнира президент Федерации дзюдо Челябинской области Виктор Бондаренко, министр спорта региона Владимир Иванов, а также зампредседателя правительства Челябинской области Юрий Кузнецов.

Валерий Бондаренко вручил денежные премии талантливой дзюдоистке Еве Огнивовой и ее личному тренеру Андрею Васильевичу Морозову за их выдающееся достижение. Накануне спортсменка завоевала бронзовую медаль на первенстве Европы среди юниоров до 21 года.

Успешно выступили в соревнованиях хозяева татами. Южноуральская команда выиграла командный зачет, завоевав 9 медалей. Победителем турнира стала Алина Саматова (48 кг), серебро досталось Таисии Киреевой (78 кг) и Анастасии Холодилиной (свыше 78 кг). Бронза на счету Михаила Демитрова (81 кг), Матвея Ананьина (90 кг), Дениса Коротаева (100 кг), Артемия Человечкова (свыше 100 кг) и Анастасии Мананниковой (63 кг).

Отметим, что финалисты соревнований в каждой весовой категории получили путевки на чемпионат России, а победители выполнили еще и норматив мастера спорта.