Челябинская спортсменка завоевала титул чемпионки Азии по пауэрлифтингу

На турнире в Гонконге победу одержала Рима Мнацаканян из СШОР «Атлет»

Яркую победу и золото чемпионата Азии по пауэрлифтингу завоевала челябинка Рима Мнацаканян. На турнире в Гонконге она успешно выступила в весовой категории до 47 кг, подняв штангу весом 95 кг. Серебряным призером среди юниоров стал ее земляк Артем Кудрявцев, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Чемпионат и первенство Азии по пауэрлифтингу собрал представительный состав участников. Выступили в турнире и спортсмены сборной России. В ее составе отличились два челябинских атлета.

Так, в дисциплине «жим лежа» золотую медаль завоевала Рима Мнацаканян. Она же стала бронзовым призером соревнований в абсолютном зачете. Отметим, что занимается спортсменка в СШОР «Атлет» под руководством тренера Натальи Савиных.

В рамках первенства Азии среди юниоров хороший результат показал челябинец Артем Кудрявцев. Он стал серебряным призером в весовой категории до 66 кг. Подопечный Дмитрия Абрамова справился со штангой 160 кг.