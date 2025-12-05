Екатерина Федотова из Челябинска впервые стала призером чемпионата России по боксу

В финальном бою она оказала достойное сопротивление лидеру национальной сборной Юлии Чумгалаковой

На чемпионате России по боксу среди женщин в Уфе достойно выступила в легчайшей весовой категории челябинка Екатерина Федотова. Она дошла до финала турнира, а в решающем бою оказала достойное сопротивление многократной чемпионке России и двукратной чемпионке Европы Юлии Чумгалаковой. Челябинская спортсменка уступила, но показала красивый и хороший бокс, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Поединок между Федотовой и Чумгалаковой открывал программу финальных поединков женского чемпионата России — 2025 по боксу. Уже сам факт того, что челябинка добралась до решающего боя за золото турнира, — несомненный успех для 21-летней спортсменки. Никогда ранее она призером подобных соревнований не становилась.

А вот Юлия Чумгалакова уже опытная и титулованная спортсменка. Она пять раз брала золото чемпионата России, дважды побеждала на чемпионате Европы, становилась финалисткой чемпионата мира. Девушка из Башкортостана была безусловным фаворитом на победу в весовой категории до 48 кг. И подтвердила свой класс, в шестой раз завоевав золото чемпионата России.

Впрочем, нельзя сказать, что победа далась ей легко. В первом раунде Екатерина Федотова ни в чем не уступала мастеровитой сопернице. Челябинка действовала «первым номером», старалась за счет активности и атак подавить оппонента. Однако во втором и третьем раундах преимущество Чумгалаковой уже не вызывало вопросов. Титулованная боксерша ловила соперницу на ошибках, здорово действовала на контратаках.

Единогласным решением судей победу в этом поединке одержала Юлия Чумгалакова. Екатерина Федотова стала серебряным призером чемпионата России.

Отметим, что остановилась в шаге от финального поединка еще одна челябинка — Анастасия Кононова. В весовой категории до 57 кг она в полуфинале уступила вице-чемпионке Европы Карине Тазабековой из Санкт-Петербурга и стала обладателем бронзовой медали.

Результаты выступлений спортсменок Челябинской области на чемпионате России по боксу — 2025:

48 кг

Екатерина Федотова (Челябинская область) — Виктория Крайнова (Ульяновская область) — 5:0

Екатерина Федотова (Челябинская область) — Лия Патлай (Ивановская область) — 5:0

Полуфинал. Екатерина Федотова (Челябинская область) — Карина Фейзулина (Москва) — 5:0

Финал. Юлия Чумгалакова (Московская область / Башкортостан) — Екатерина Федотова (Челябинская область) — 5:0

54 кг

Анастасия Кооль (Краснодарский край) — Даяна Сергеева (Челябинская область) — 5:0

57 кг

Анастасия Кононова (Челябинская область) — Яна Мещерина (Оренбургская область) — 5:0

Анастасия Кононова (Челябинская область) — Арина Голд (Самарская область) — 5:0

Полуфинал. Карина Тазабекова (Санкт-Петербург) — Анастасия Кононова (Челябинская область) — 5:0

60 кг

Наталия Мезенцева (Санкт-Петербург) — Ирина Автина (Челябинская область) — 5:0

66 кг

Анастасия Букина (Челябинская область) — Анастасия Новгородова (Краснодарский край) — победа досрочно в первом раунде

Азалия Аминева (Башкортостан) — Анастасия Букина (Челябинская область) — отказ от продолжения боя

75 кг

Оксана Чилякова (Челябинская область) — Виктория Афонская (Краснодарский край) — неявка соперницы

Александра Хоркуш (Санкт-Петербург) — Оксана Чилякова (Челябинская область) — 4:1

Таким образом, спортсменки Челябинской области завоевали две медали на чемпионате России по боксу — 2025. Серебро в активе Екатерины Федотовой из СШОР «Буревестник» (тренер — Кристина Борцова). Анастасия Кононова стала обладателем бронзовой медали. Она также занимается в челябинской СШОР «Буревестник», ее тренеры — Руслан Ишмаков и Денис Жалудков.