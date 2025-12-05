На чемпионате России по боксу среди женщин в Уфе достойно выступила в легчайшей весовой категории челябинка Екатерина Федотова. Она дошла до финала турнира, а в решающем бою оказала достойное сопротивление многократной чемпионке России и двукратной чемпионке Европы Юлии Чумгалаковой. Челябинская спортсменка уступила, но показала красивый и хороший бокс, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Поединок между Федотовой и Чумгалаковой открывал программу финальных поединков женского чемпионата России — 2025 по боксу. Уже сам факт того, что челябинка добралась до решающего боя за золото турнира, — несомненный успех для 21-летней спортсменки. Никогда ранее она призером подобных соревнований не становилась.
А вот Юлия Чумгалакова уже опытная и титулованная спортсменка. Она пять раз брала золото чемпионата России, дважды побеждала на чемпионате Европы, становилась финалисткой чемпионата мира. Девушка из Башкортостана была безусловным фаворитом на победу в весовой категории до 48 кг. И подтвердила свой класс, в шестой раз завоевав золото чемпионата России.
Впрочем, нельзя сказать, что победа далась ей легко. В первом раунде Екатерина Федотова ни в чем не уступала мастеровитой сопернице. Челябинка действовала «первым номером», старалась за счет активности и атак подавить оппонента. Однако во втором и третьем раундах преимущество Чумгалаковой уже не вызывало вопросов. Титулованная боксерша ловила соперницу на ошибках, здорово действовала на контратаках.
Единогласным решением судей победу в этом поединке одержала Юлия Чумгалакова. Екатерина Федотова стала серебряным призером чемпионата России.
Отметим, что остановилась в шаге от финального поединка еще одна челябинка — Анастасия Кононова. В весовой категории до 57 кг она в полуфинале уступила вице-чемпионке Европы Карине Тазабековой из Санкт-Петербурга и стала обладателем бронзовой медали.
Результаты выступлений спортсменок Челябинской области на чемпионате России по боксу — 2025:
48 кг
Екатерина Федотова (Челябинская область) — Виктория Крайнова (Ульяновская область) — 5:0
Екатерина Федотова (Челябинская область) — Лия Патлай (Ивановская область) — 5:0
Полуфинал. Екатерина Федотова (Челябинская область) — Карина Фейзулина (Москва) — 5:0
Финал. Юлия Чумгалакова (Московская область / Башкортостан) — Екатерина Федотова (Челябинская область) — 5:0
54 кг
Анастасия Кооль (Краснодарский край) — Даяна Сергеева (Челябинская область) — 5:0
57 кг
Анастасия Кононова (Челябинская область) — Яна Мещерина (Оренбургская область) — 5:0
Анастасия Кононова (Челябинская область) — Арина Голд (Самарская область) — 5:0
Полуфинал. Карина Тазабекова (Санкт-Петербург) — Анастасия Кононова (Челябинская область) — 5:0
60 кг
Наталия Мезенцева (Санкт-Петербург) — Ирина Автина (Челябинская область) — 5:0
66 кг
Анастасия Букина (Челябинская область) — Анастасия Новгородова (Краснодарский край) — победа досрочно в первом раунде
Азалия Аминева (Башкортостан) — Анастасия Букина (Челябинская область) — отказ от продолжения боя
75 кг
Оксана Чилякова (Челябинская область) — Виктория Афонская (Краснодарский край) — неявка соперницы
Александра Хоркуш (Санкт-Петербург) — Оксана Чилякова (Челябинская область) — 4:1
Таким образом, спортсменки Челябинской области завоевали две медали на чемпионате России по боксу — 2025. Серебро в активе Екатерины Федотовой из СШОР «Буревестник» (тренер — Кристина Борцова). Анастасия Кононова стала обладателем бронзовой медали. Она также занимается в челябинской СШОР «Буревестник», ее тренеры — Руслан Ишмаков и Денис Жалудков.