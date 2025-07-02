Челябинские боксеры вернулись с медалями первенства России

На турнире в Сыктывкаре они завоевали шесть наград

На первенстве России по боксу в Сыктывкаре шесть медалей завоевали спортсмены Челябинской области. В турнире среди юношей и девушек 13—14 лет уверенную победу одержал воспитанник СШОР «Алмаз» Владислав Маточкин. Также в активе южноуральцев одно серебро и четыре бронзы, сообщает пресс-служба Федерации бокса Челябинской области.

Соревнования в Республике Коми прошли с 22 июня по 1 июля и собрали около 600 участников из 74 регионов. Челябинская область делегировала на турнир 16 боксеров — 8 юношей и 8 девушек в возрасте 13—14 лет. По итогам состязаний наши земляки завоевали 6 медалей — золотую, серебряную и четыре бронзовых награды.

Победителем первенства страны стал воспитанник СШОР по боксу «Алмаз» города Челябинска Владислав Маточкин. Ученик тренера Юрия Маслихина стал лучшим в весовой категории 90 кг. В финале он одержал победу над представителем Краснодарского края Ильей Вышкребенцем. Наш земляк, таким образом, завоевал право в составе сборной России выступить на первенстве Европы.

Серебряным призером соревнований в Сыктывкаре стал Давид Литовченко (44 кг), воспитанник спортивной школы «Динамо» из Магнитогорска. Он тренируется под руководством Данила Чернякова. Бронзовые медали на первенстве России завоевали: Леонид Дунаев (40 кг, Миасс, тренер Александр Комленко), Рада Каширская (44 кг, Озерск, тренер Антон Кравчук), Вероника Шипилова (57 кг, Челябинск, тренер Сергей Тютюев) и Елизавета Самсонова (70 кг, Челябинск, тренер Рамзес Файзуллин).

Отметим, что ранее в Лангепасе (ХМАО — Югра) прошел чемпионат УрФО. На этом турнире также отличились южноуральские боксеры. Они завоевали 15 наград, в том числе 6 — высшей пробы. Победители этих соревнований теперь выступят с 13 по 24 августа на чемпионате России в Екатеринбурге.