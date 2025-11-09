Челябинский гимнаст завоевал четыре медали на первенстве России

На соревнованиях в Казани ярко выступил Семен Калистратов

Триумфально выступил на первенстве России по спортивной гимнастике челябинец Семен Калистратов. Воспитанник СШОР «ЧТЗ» стал обладателем четырех медалей, в том числе выиграв состязания на кольцах. В личном первенстве челябинский спортсмен занял второе место в многоборье, сообщает пресс-служба Управления по ФКиС администрации Челябинска.

Первенство России по спортивной гимнастике в Казани собрало сильнейших перспективных юных спортсменов со всей страны. Челябинец Семен Калистратов выступил в состязаниях среди атлетов по программе первого спортивного разряда.

Воспитанник СШОР «ЧТЗ» собрал три награды на отдельных снарядах в личном первенстве. Так, в его активе победа в упражнениях на кольцах, а также серебро на брусьях и перекладине. При этом на последнем снаряде он исполнил сложнейший технический элемент, став первым исполнителем перелета Ковача в истории первенств страны среди участников состязаний по программе первого разряда.

Справка

Перелет Ковача — один из самых сложных и зрелищных динамических элементов в мужской спортивной гимнастике. Назван в честь венгерского гимнаста Петера Ковача, который впервые исполнил его на чемпионате мира 1979 года. Суть элемента — сальто назад над перекладиной с последующим захватом грифа. Для выполнения требуется огромная сила, точность и координация.