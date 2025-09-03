Главу Челябинска избрали президентом региональной федерации самбо

Алексей Лошкин сделал первые заявления в новом статусе

Главу Челябинска Алексея Лошкина избрали президентом региональной федерации самбо. Заседание общественной организации состоялось сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба администрации города. В новом статусе Алексей Лошкин заявил, что уже в январе 2026 года в городе откроется первая бесплатная школа самбо.

«Бесплатно там смогут заниматься все желающие. Но в первую очередь, конечно же, дети. Уделим внимание тренерскому и судейскому составам, их профессиональной подготовке и материальной поддержке за высокие результаты подопечных», — обозначил планы Алексей Лошкин.

Он обратил внимание, что традиции этого вида спорта будут не просто продолжаться, а будут популяризироваться. В составе федерации: заслуженный тренер России Андрей Востриков и двукратный чемпион России по самбо, бронзовый призер чемпионата мира, мастер спорта международного класса Александр Куликовских.