Кристина Ильина из Копейска завоевала титул чемпионки России по маунтинбайку

Она выиграла состязания в дисциплине «кросс-кантри»

В поселке Юкки Ленинградской области завершился чемпионат России по маунтинбайку, на котором проявила себя копейская велогонщица Кристина Ильина. Она завоевала титул чемпионки в дисциплине «кросс-кантри», вернув себе звание сильнейшей в стране, сообщает результаты Федерация велосипедного спорта России.

Кристина Ильина показала лучший результат на любимой для себя трассе в небольшом поселке Юкки. В 2022 году спортсменка здесь завоевала титул чемпионки России, спустя год повторила результат, но уже в другой локации.

Но в этом году одержать победу было гораздо сложнее. Из-за сильного дождя трасса стала грязной и скользкой. Не обошлось и без падений — почти все участники женского заезда оказались на земле. И даже чемпионка совершила как минимум два серьезных падения.

«В начале дистанции шла плотная борьба, большая группа участников шла рядом. Но я чувствовала, что могу поднажать и оторваться от них. Решила рискнуть, но один раз шлепнулась, затем второй раз. А потом еще этот ливень, трасса стала скользкой. К счастью, удалось удержать лидерство до самого финиша, но пришлось очень непросто», — рассказала Кристина Ильина пресс-службе Федерации велосипедного спорта России.

Отметим, что была близка к пьедесталу и еще одна велогонщица из Копейска. Марина Зорина показала четвертый результат в состязаниях среди юниорок. Что касается Кристины Ильиной, то впереди ее ждет подготовка и участие в чемпионате мира в Швейцарии.