Баскетболист Иван Нелюбов завершил карьеру из‑за проблем с сердцем

Врачи рекомендуют атлету воздержаться от занятий спортом

Один из самых успешных и титулованных воспитанников челябинского баскетбола Иван Нелюбов принял решение завершить карьеру. Врачи диагностировали у спортсмена фибрилляцию предсердий — с таким диагнозом противопоказано серьезно заниматься спортом. Центровой «Челбаскета» планирует сделать операцию, после которой уже не вернется в большой баскетбол. Об этом Иван Нелюбов сообщил автору телеграм-канала «Перехват», а также подтвердил информацию в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».

Возвращение воспитанника челябинского баскетбола на родину стало главным событием летнего межсезонья — 2023. Игрок с хорошим бэкграундом усилил «Челбаскет» и помог ему достойно выступить в дебютном сезоне Суперлиги.

До этого в его карьере были ЦСКА (Москва), «ВЭФ» (Рига), «Тарту Юликоол» (Эстония), «Нептунас» (Литва), а также российские клубы «Парма», «Локомотив», «Урал», «Буревестник», «Иркут»... Пришелся он ко двору и в «Челбаскете», закрыв проблемную позицию центрового. Спустя два года, в 36‑летнем возрасте, Иван Нелюбов принял решение завершить карьеру, хотя планировал сделать это в 40 лет.

«Решение о завершении карьеры пришло неожиданно и словно гром среди ясного неба. Увы, жизнь иногда вносит свои коррективы: постоянные физические и эмоциональные нагрузки начали давать о себе знать — проблемы с сердцем стали серьезным испытанием», — рассказал Иван Нелюбов в интервью телеграм-каналу «Перехват».

Из-за того, что сердце бьется неравномерно, игроку нужна операция. Он старался справиться своими силами — сбавлял темп и снижал нагрузку на организм, чтобы сохранить здоровье, — однако все это не помогло. В ближайшее время спортсмен ляжет на операционный стол. Но речь о возвращении в баскетбол не идет, Иван принял решение, что карьеру уже не возобновит.

«Надо научиться жить дальше — с новыми планами, новым смыслом и новым собой. Сейчас я нахожусь в поиске себя, разбираюсь, чем заниматься дальше. Нужно чем-то заменить тот драйв и адреналин, что я получал в играх. И, несмотря ни на что, я твердо уверен: впереди еще много возможностей и жизнь продолжится с новыми красками и открытыми горизонтами», — добавил Нелюбов.

Напомним, что в составе «Челбаскета» в текущем летнем межсезонье произошли большие изменения. Клуб возглавил сербский специалист Горан Вучкович. Впервые за челябинскую команду также будет выступать американский баскетболист — соглашение с «Челбаскетом» подписал Кортез Эдвардс. Состав на сезон-2025/2026 у челябинского клуба практически сформирован. В нем два старожила команды, остальные — новички.

Иван Нелюбов дал обстоятельное интервью корреспонденту ИА «Первое областное» в августе 2023 года. В нем баскетболист подробно рассказал о самых важных этапах своей карьеры и поделился своими мыслями относительно перспектив челябинского клуба. А еще спортсмен стал главным действующим лицом в ярком видеоролике — промо «Челбаскета» к сезону-2024/2025.