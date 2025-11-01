Челябинская команда по баскетболу «Метеор» завоевала серебро Кубка России

В финальном матче она уступила соперникам из Москвы

Баскетболисты челябинской команды «Метеор» стали призерами Кубка России среди глухих, прошедшего в Зеленограде. Они одержали четыре уверенные победы на пути к финалу, а в решающем поединке уступили соперникам из Москвы, сообщает региональная федерация баскетбола.

На групповом этапе челябинская команда не испытала проблем, уверенно одержав победы в трех поединках. Так, она разгромила соперников из Ростова-на-Дону (82:22) и «Москвы-2» (64:33). Разве что оппоненты из Санкт-Петербурга оказали сопротивление, но и они не справились со скоростными атаками «Метеора» (60:54).

В полуфинале южноуральцы также уверенно расправились с командой из Белгорода (70:46). А вот в финале не справились со сборной Москвы (58:72). Таким образом, подопечные тренера Алексея Бадера стали серебряными призерами Кубка России.

«Финал с командой Москвы не удался, потому что парни немного перегорели перед началом игры, два наших разыгрывающих были травмированы. В целом результатом Кубка доволен. Постараемся весной дать бой Москве и выиграть чемпионат России», — отметил тренер команды «Метеор» Алексей Бадер.

Честь Южного Урала на этом турнире защищали баскетболисты спортивной школы «Олимп» — Алексей Булан, Анатолий Вуколов, Дмитрий Ибрагимов, Давид Исхаков, Ильшат Каримуллин, Дмитрий Колбасенко, Артемий Колганов, Дмитрий Лазарев, Алексей Смирнов, Иван Смирнов, Максим Шабуров и Александр Шеин.