Челябинские легкоатлетки завоевали золото в эстафете на первенстве России

Они одержали победу в беге 4×400 метров на соревнованиях в Краснодаре

На первенстве России по легкой атлетике среди спортсменов не старше 16 лет яркую победу одержала челябинская команда в эстафете 4×400 метров. На соревнованиях в Краснодаре наши девушки показали лучший результат — 3.54,69. В этом же виде программы серебро завоевали и челябинские юниоры, сообщает результаты Всероссийская федерация легкой атлетики.

Первенство России U16 по легкой атлетике в Краснодаре прошло в течение трех дней, с 4 по 6 июля. На главный старт сезона отправилась и южноуральская команда, в составе которой были представлены спортсмены из Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Сатки, Снежинска, Аргаяша и Верхнеуральска.

В личном первенстве южноуральцы выступили не лучшим образом. Лишь Анастасия Пилюк смогла стать призером соревнований. Она завоевала бронзовую медаль в метании копья, показав при этом личный рекорд — 42,54 метра.

Зато порадовали успешным выступлением наши эстафетные команды. Так, в беге 4×400 метров победу одержали наши девушки. Золотые медали завоевали Арина Табатчикова, Варвара Щукина, Анастасия Варганова и Виктория Керимова. Их результат — 3.54,69. Отметим, что навязали им борьбу на финише спортсменки из Новосибирской области. Замкнули тройку призеров девушки из Нижегородской области.

Первенство России U16 по легкой атлетике. Эстафета 4×400 метров, девушки:

1. Челябинская область (Арина Табатчикова, Варвара Щукина, Анастасия Варганова, Виктория Керимова) — 3:54.69.

2. Новосибирская область (Дарья Мичурина, София Рябова, Полина Якушева, Ксения Бульвахтер) — 3:54.85.

3. Нижегородская область (Валерия Минина, Татьяна Панфилова, Екатерина Блинова, Анастасия Лисенкова) — 3:55.06.

Достойный результат показала и наша четверка юношей. В этом же виде программы южноуральцы завоевали серебро. Призерами первенства России стали Кирилл Бакалов, Гильман Сафаров, Александр Кузнецов и Святослав Тиняков.

Напомним, что накануне прошло также первенство России по легкой атлетике среди спортсменов не старше 20 лет. На этих соревнованиях спортсмены Челябинской области завоевали 10 медалей, в том числе три — высшей пробы. Это позволило им занять 5‑е место в командном зачете.