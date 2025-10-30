Челябинские тхэквондисты завоевали восемь медалей на Кубке России

А еще стали призерами командного чемпионата страны

Восемь медалей завоевали тхэквондисты Челябинской области на Кубке России, завершившемся в городе Елабуге (Республика Татарстан). Турнир собрал 350 спортсменов из 30 регионов. В активе южноуральских атлетов две серебряные и шесть бронзовых наград, а также два призовых места по итогам командного чемпионата страны, сообщает Федерация тхэквондо Челябинской области.

В городе Елабуге прошли два статусных турнира по тхэквондо: сначала спортсмены из 30 регионов боролись за медали Кубка России, а затем сразились за победу на командном чемпионате страны. В общей сложности состязания собрали более 350 атлетов.

По итогам Кубка России в активе южноуральских тхэквондистов восемь медалей. Серебряные медали завоевали Никита Крючков (СШОР «Динамо», свыше 87 кг) и Наталия Хохрякова (СШОР «Конас», свыше 73 кг). Бронзовые награды достались Илье Герасименко (СШОР «Коре», 68 кг), Максиму Жилину (СШОР «Коре», 80 кг), Всеволоду Каминскому (СШОР «Динамо», 87 кг), Екатерине Шороховой (СШОР «Динамо», 53 кг), Злате Нуреевой (СШОР «Конас», 62 кг) и Дарье Рысевой (СШОР «Буревестник», свыше 73 кг).

На командном чемпионате России тхэквондисты Челябинской области завоевали две медали. Женская сборная стала серебряным призером, а смешанная команда заняла третье место.