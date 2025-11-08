Челябинская самбистка Таисия Киреева взяла золото на чемпионате мира в Бишкеке

Глава города Алексей Лошкин поздравил спортсменку и ее тренеров с триумфом

Воспитанница челябинской школы «Динамо» Таисия Киреева стала чемпионкой мира по самбо. Сенсационную победу в весовой категории до 72 кг она одержала в турнире, который проходит с 7 по 9 ноября в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает Минспорта Челябинской области.

Чемпионат мира—2025 собрал сильнейших спортсменов планеты, которые боролись за медали в спортивном и боевом разделах самбо. В упорных поединках челябинская спортсменка доказала свое превосходство и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Успех нашей землячки — это результат работы целой команды. Победу Таисии на мировой арене подготовили ее наставники — тренеры Андрей Востриков и Салават Мингазов.

«Сердечно поздравляю нашу прославленную спортсменку Таисию Кирееву и ее тренеров с блестящей победой на чемпионате мира по самбо! Триумф Таисии стал результатом упорного труда, таланта и несгибаемого характера нашей землячки. Системный подход тренерского состава, поддержка родных и близких сделали мечту о золотой медали реальностью», — отметил глава Челябинска, президент Федерации самбо Челябинской области Алексей Лошкин.

Он также подчеркнул, что эта победа в очередной раз демонстрирует огромный потенциал челябинского спорта и подтверждает высокий уровень подготовки местных спортсменов, способных покорять мировые пьедесталы. Такие выдающиеся результаты, по словам мэра, дают мощный стимул подрастающему поколению усердно тренироваться и достигать высоких вершин.