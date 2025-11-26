Челябинка Анастасия Колосова завоевала титул чемпионки Европы по муай‑тай

Это вторая золотая медаль в карьере тайбоксерши из спортшколы «Мастер»

В греческих Афинах на чемпионате Европы по тайскому боксу (муай-тай) блестяще выступила челябинская спортсменка Анастасия Колосова. Она завоевала золотую медаль в весовой категории до 45 кг. Это второй титул чемпионки Европы в карьере воспитанницы спортшколы «Мастер», сообщает Федерация муай-тай Челябинской области.

В столице Греции за медали чемпионата и первенства Европы по муай-тай сразились представители 46 государств. Свой сильнейший состав отправила на турнир и сборная России. Внесла вклад в командный успех и челябинская тайбоксерша Анастасия Колосова. Она завоевала золото в весовой категории до 45 кг, победив в финале соперницу из Турции.

«Накануне старта соревнований немного простудилась, но это не помешало мне добиться поставленной цели. Все прошло по плану. Скоро вернусь домой, в Челябинск, с золотой медалью. Очень рада тому, что удалось во второй раз завоевать титул сильнейшей тайбоксерши континента», — рассказала Анастасия Колосова.

Впервые титул чемпионки Европы челябинская спортсменка завоевала в 2019 году. Спустя шесть лет ей удалось подтвердить это звание. Кроме того, в ее активе есть и бронзовая медаль чемпионата мира. Занимается Анастасия Колосова в челябинской спортшколе «Мастер» под руководством заслуженного тренера России Виктора Самсонова.