Паралимпийцы сборной России выиграли командный зачет на чемпионате мира по плаванию

Вклад в успех внесли и спортсмены Челябинской области, завоевавшие 6 медалей

Триумфально выступила на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию сборная России. На соревнованиях в Сингапуре она показала лучший результат, выиграв командный зачет. В ее активе 60 медалей, в том числе 21 — высшей пробы. Внесли вклад в этот успех и южноуральские спортсмены — Валерия Шабалина, Дмитрий Черняев и Елизавета Сидоренко на троих завоевали 6 медалей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Состязания в Сингапуре проходили с 21 по 27 сентября, в них приняли участие более 580 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. По итогам семи дней соревнований российские пловцы завоевали 60 медалей — 21 золотую, 20 серебряных и 19 бронзовых. Это первое место медального зачета. На втором месте — сборная Италии (18—17—11), третья — команда США (18—6—11).

На чемпионат мира — 2025 отправился 51 российский спортсмен, 29 из них стали призерами турнира. Наибольшее количество наград завоевала Дарья Лукьяненко — 5 золотых и 1 серебряную. Среди мужчин вне конкуренции был Егор Щитковский, в его активе 4 золотые и 1 бронзовая награды. В числе мультимедалистов оказалась и челябинка Валерия Шабалина, завоевавшая полный комплект медалей.

Спортсмены Челябинской области на чемпионате мира — 2025 по паралимпийскому плаванию:

Валерия Шабалина:

Золото — 200 м, комплекс.

Серебро — 200 м, вольный стиль.

Бронза — 100 м, баттерфляй.

Дмитрий Черняев:

Золото — 100 м, брасс.

Бронза — 200 м, комплекс.

Елизавета Сидоренко:

Бронза — 100 м, брасс.

Отметим, что Дмитрий Черняев и Елизавета Сидоренко вчера, 28 сентября, уже вернулись в Челябинск. Сегодня возвращается домой Валерия Шабалина. Ранее мы рассказывали о том, как складывались состязания для наших земляков.

Так, 25 сентября Валерия Шабалина в красивом стиле выиграла заплыв на 200 метров комплексным плаванием. Открыл счет медалям на соревнованиях для Челябинской области Дмитрий Черняев. В первый день турнира он завоевал золото на 100-метровке брассом.