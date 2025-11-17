Команда «Динамо-Уралочка» отпраздновала свой юбилей победой в Суперсерии

Девушки из Златоуста снова «прорубили окно в Европу», выиграв у соперниц из Венгрии

Женская ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста в свой 40-летний юбилейный сезон завоевала престижную победу в Суперсерии-2025. Решающим стал второй матч против венгерского «Дунайвароша», который завершился вничью — 15:15 в Челябинске. Этого результата уральским спортсменкам хватило для общего успеха. Рассказываем и показываем, как наши девушки выиграли очередной трофей.

Перед игрой у «Динамо-Уралочки» было минимальное преимущество в один мяч, добытое на домашней воде в Златоусте. Чтобы оставить трофей в России, команде было достаточно не проиграть в Челябинске.

Матч полностью оправдал ожидания зрителей, став продолжением напряженной борьбы двух сильных коллективов. Игра шла на равных, а счет постоянно менялся. После первого периода, завершившегося вничью, уральские ватерполистки сумели создать отрыв в 2—3 мяча, однако к концу третьей четверти инициативу перехватили гости из Венгрии, которые вышли вперед — 12:10.

Финальный период стал испытанием на характер для российской команды. За полторы минуты до конца основного времени Ольга Лупиногина реализовала важнейший 5-метровый штрафной, сравняв счет. На последней атаке «Дунайварош» потерял мяч, и «Динамо-Уралочка» удержала нужный результат, обеспечив себе победу в Суперсерии.

«Спасибо губернатору и правительству Челябинской области. Благодаря им нам удалось „прорубить окно в Европу“ и пригласить на Южный Урал топовый и сильный клуб. Благодарю и команду „Дунайварош“ за то, что приняли наше приглашение и показали в двух матчах мастерство экстра-класса, обе игры держали зрителей в напряжении», — отметил после матча главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.

Победа в Суперсерии-2025 стала ярким праздником для всего южноуральского спорта и достойным подарком к 40-летию легендарного клуба. Но важнее даже не это, а то, что «Динамо-Уралочка» стала первой российской ватерпольной командой, которой удалось вернуться на международный уровень, заново «прорубить окно в Европу».

Два матча с сильнейшим клубом из Венгрии стал хорошей проверкой на прочность для наших девчат и помогли оценить уровень развития российского женского водного поло в условиях изоляции.