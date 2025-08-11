Ходоки Челябинской области принесли региону две медали чемпионата России

Призерами соревнований в Казани стали Василий Мизинов и Кристина Любушкина

В Казани завершился чемпионат России по легкой атлетике, собравший около 700 спортсменов из 70 регионов. По итогам соревнований Челябинская область завоевала две медали. Их региону принесли ходоки, ставшие призерами на дистанции 10 000 метров. Серебряным призером стал Василий Мизинов, а бронзовым — Кристина Любушкина, сообщает результаты пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

На главном старте сезона сборная легкоатлетов Челябинской области была представлена внушительно — на турнир в Казань отправились 33 наших спортсмена. Вот только реально претендовать на медали южноуральцы могли, пожалуй, в шести видах программы.

Домой с медалями возвращаются два наших земляка. Причем обе награды южноуральцы завоевали в состязаниях по спортивной ходьбе. Так, среди мужчин на дистанции 10 000 метров вторым к финишу пришел Василий Мизинов. Он уступил лишь Сергею Кожевникову из Саранска.

Чемпионат России-2025. Спортивная ходьба. Мужчины, 10 000 м:

1. Сергей Кожевников (Мордовия) — 38:19.42.

2. Василий Мизинов (Челябинская область) — 38:21.79.

3. Александр Гарин (Мордовия) — 38:24.07.

В женских состязаниях замкнула тройку призеров на этой же дистанции Кристина Любушкина. В этом виде программы также вне конкуренции были представители Мордовии. Уверенную победу здесь одержала Эльвира Новосельцева, серебро у ее подруги по команде Рейхан Каграмановой.

Чемпионат России-2025. Спортивная ходьба. Мужчины, 10 000 м:

1. Эльвира Новосельцева (Мордовия) — 42:55.59.

2. Рейхан Каграманова (Мордовия) — 44:20.61.

3. Кристина Любушкина (Челябинская область) — 45:22.09.

Отметим, что близки были к пьедесталу две наши эстафетные команды. Так, в женском беге 4×400 метров южноуральские спортсменки обновили рекорд Челябинской области — 45,25, но это принесло лишь общий четвертый результат. В составе команды хорошее время показали Вероника Змейкина, Валерия Щербинина, Елена Хайнакова и Елена Анциферова.

Мужская команда заняла 5-е место в эстафете 4×400 метров. Их результат 3.14,24. В ее составе выступили Иван Любин, Дмитрий Казанцев, Андрей Цитулев и Максим Тиряков. Хороший результат в беге на 10 000 метров показал магнитогорец Никита Павлов (29.03,52), но он оказался 6-м в итоговом протоколе.