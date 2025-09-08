Челябинка Ева Огнивова завоевала бронзу на первенстве Европы по дзюдо

Соревнования в Братиславе собрали более 350 атлетов из 43 стран

Бронзовую медаль на первенстве Европе по дзюдо в Братиславе (Словакия) завоевала челябинка Ева Огнивова. Она стала призером в весовой категории до 70 кг. Российская команда выступила на континентальном первенстве после трехлетней паузы. В ее активе одна золотая и четыре бронзовые награды. Турнир в Словакии собрал более 350 атлетов из 43 стран, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

Высшую награду в Братиславе завоевал супертяж Бислан Катамардов из Санкт-Петербурга, а бронзовыми медалистами стали Анастасия Барабаш (48 кг) из Свердловской области, Эльвида Гурьева (57 кг) из Санкт-Петербурга, Ахмед Турлуев (81 кг) из Чеченской Республики, а также челябинка Ева Огнивова (70 кг).

Наша спортсменка начала турнир с победы над спортсменкой из Австрии, однако в четвертьфинале ей досталась сильная соперница — вице-чемпионка Европы француженка Дарбе-Такам. Увы, ей она уступила и вынуждена была отправиться в нижнюю сетку турнира и бороться за бронзу через утешительные поединки.

Первенство Европы среди юниоров U21. Девушки, весовая категория до 70 кг:

1. Эсем Байсуг (Турция).

2. Эйприл Линн Фохуо (Швейцария).

3. Серенда Ондеи (Италия).

3. Ева Огнивова (Россия).

У Евы Огнивовой уже не было права на ошибку. Одно поражение — и можно было оказаться за чертой призеров соревнований. Так, челябинка выиграла у соперницы из Эстонии, а в малом финале у спортсменки из Швеции и стала таким образом бронзовым призером соревнований.

«Довольна ли я своим выступлением? Думаю, да. За минувший год я получила опыт международных стартов и осознала, что мне стало психологически проще настраиваться. Теперь на любом турнире я ставлю задачу просто бороться, хорошо делать то, что я умею. В моей категории мировые лидеры — европейки, почти все были в Братиславе. Поняла, что со временем я обязательно дойду до их уровня», — подвела итог своему выступлению Ева Огнивова в интервью пресс-службе ФДР.

Отметим, что первенство Европы среди юниоров в Братиславе собрало более 350 атлетов в возрасте до 21 года из 43 государств. Для нашей команды этот старт стал возвращением на европейский татами после трехлетней паузы. Главным стартом юниорского календаря этого года станет первенство мира, которое пройдет в начале октября в Лиме (Перу).