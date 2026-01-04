Хроника главных спортивных событий 2025 года в Челябинской области (часть 1)

В первой половине года в центре внимания был Кубок России по биатлону в Златоусте

Полные трибуны на соревнованиях по биатлону в Златоусте, Парижский полумарафон в Нагайбакском районе, серебро хоккеистов «Трактора» и победное завершение карьеры Сергея Ковалева — представляем вам хронику главных спортивных событий 2025 года в Челябинской области. Вспоминаем все самое важное, что произошло в регионе в первой половине года.

Январь: прыгуны-высотники боролись за победу на мемориале Лукашевича и Середкина, а главной героиней соревнований в Челябинске стала Полина Кнороз

Начался спортивный год с крутейшего турнира, который каждый раз проходил в Челябинске в начале января и задает тон всем спортивным событиям в регионе. Речь идет о старшейших на Южном Урале соревнованиях по прыжкам в высоту и с шестом. В этот раз он прошел уже в 43-й раз и собрал звезд российской легкой атлетики.

Главной героиней соревнований стала Полина Кнороз. В состязаниях по прыжкам с шестом она обновила рекорд мемориала, преодолев высоту 4,72 м. Выиграли состязания и другие лидеры сборной России — в секторе для прыжков в высоту победу одержали Данил Лысенко и Кристина Королева.

Что еще запомнилось?

В Челябинске запустили крытый футбольный манеж на стадионе «Сигнал». Остался под впечатлением от спортивного объекта губернатор Алексей Текслер.

Максим Шабанов обновил клубный рекорд «Трактора» по очкам в чемпионате КХЛ. Увы, форвард в Челябинске не задержался и по окончании сезона улетел покорять НХЛ.

Артем Зайцев возглавил сборную Челябинской области по боксу. Талантливый спортсмен теперь проявляет себя в качестве тренера.

Кто приятно удивил?

Сноубордист из Миасса Илья Баскаков стал призером X Games в Китае.

Лыжница из Златоуста Алена Плечева завоевала три медали на Российско-Китайских играх 2025. Наша национальная сборная взяла 82 медали на этих соревнованиях.

Челябинка Юлия Капитонова завоевала золото зимнего чемпионата России по унифайту.

Челябинец Дмитрий Ковтун выиграл бой у звезды тайского бокса в Бангкоке. Он единогласным решением судей победил Суаблэка на турнире ONE Championship.

Челябинский яхтсмен Павел Созыкин выиграл парусную регату в Сочи.

Челябинская теннисистка победила Евгения Кафельникова-младшего на турнире в Тольятти. Наша звездочка Валерия Галяева успешно начала яркий сезон.

Челябинец Даниил Николаев стал героем этапа Кубка России по шорт-треку.

Что важного произошло?

Челябинский мини-футбольный клуб «Южный Урал» возглавил Алексей Власов.

Челябинская область первая в России утвердила региональную программу по развитию баскетбола.

В Челябинске начал работу новый профессиональный футбольный клуб. В городе появился дубль команды ФК «Челябинск».

Февраль: около 7000 челябинцев вышли на старт «Лыжни России — 2025», а в регионе массовые состязания собрали более 19 тысяч любителей активного отдыха и здорового образа жизни

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» — одно из самых массовых состязаний в стране. Ежегодно тысячи любителей активного отдыха она собирает и в Челябинской области. В этом году она была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а центральные старты в нашем регионе прошли в четырех городах области — Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе.

Хорошая погода и выходной день помогли побить рекорд по количеству участников «Лыжни России» в Челябинске. В предыдущие годы она собирала около 5500 горожан, в этом — около 7000 любителей спорта. Что касается региональных показателей, то около 19 тысяч человек вышли на старт лыжной гонки на Южном Урале. И это один из самых высоких показателей в стране!

Что еще запомнилось?

В Челябинске прошел чемпионат России по конькобежному спорту. На лед «Уральской молнии» вышли лидеры национальной сборной. Рекорд катка в спринтерском многоборье установила Дарья Качанова из Нижнего Новгорода.

В Челябинской области назначили нового министра спорта. Ведомство возглавил известный в прошлом бадминтонист Владимир Иванов. Губернатор Алексей Текслер встретился с министром и пожелал ему успехов в работе.

В арене «Трактор» прошел Матч всех звезд ЖХЛ. В нем команда «Запада» выиграла у «Востока» со счетом 5:3.

В Челябинске прошел чемпионат России по рукопашному бою. Южноуральская столица впервые принимала у себя соревнования такого уровня по этому виду спорта. Турнир собрал более 350 участников из 45 регионов. Хозяева соревнований завоевали две медали — серебряную и бронзовую.

Кто приятно удивил?

Александра Глазкова успешно выступила на этапах Кубка России, став призером в дисциплине слоупстайл, а затем закрепила успех в хаф-пайпе. Она еще раз подтвердила, что в национальной сборной по фристайлу является безусловным лидером.

Прыгун в воду Григорий Иванов завоевал бронзу на Кубке России в Санкт-Петербурге. Он отличился в синхронных прыжках с метрового трамплина с Геннадием Фокиным. А еще закрепил успех серебряной медалью.

Удивительная бабушка в 73-летнем возрасте 236 раз подняла гирю! Сания Харрасова из села Усть-Багаряк выиграла спартакиаду сельских поселений. А еще сообщила, что планирует получить золотой значок ГТО.

Челябинская тяжелоатлетка Ксения Пасхина завоевала серебро Кубка России. Она стала призером в весовой категории свыше 87 кг на соревнованиях в Верхней Пышме.

Легкоатлет Василий Мизинов установил рекорд на чемпионате России в Сочи. Наш земляк показал лучший в истории региона результат в ходьбе на 35 км. Он завоевал золото, а Кристина Любушкина стала серебряным призером.

Игорь Омелин из Аши выиграл этап Кубка России по фристайлу. Соревнования прошли в «Солнечной долине», наш земляк завоевал золото в дисциплине ски-кросс.

Горнолыжник Семен Челмакин из Миасса завоевал серебро чемпионата России. Он показал второй результат в параллельном слаломе на соревнованиях в Алтайском крае.

Две миасские спортсменки стали серебряными призерами этапов Кубка России. Сноубордистка Дарья Тихонова отличилась в состязаниях по хаф-пайпу, а фристайлистка Александра Глазкова — в слоупстайле.

Челябинские спортсмены стали призерами общего зачета Кубка России по шорт треку. На дистанции 1500 метров трофей завоевал Даниил Николаев, а Анна Матвеева заняла второе место.

Что важного произошло?

Федеральный сайт комплекса ГТО перешел на новую платформу. Эта вынужденная мера была связана с юридическим переездом федерального оператора комплекса «Готов к труду и обороне» из Казани в Москву.

В Челябинске появился новый шахматный клуб, а на его открытие прибыл чемпион мира Сергей Карякин.

Футбольный клуб «Челябинск» поставил задачу выйти в Первую лигу. С ней он успешно справился, а еще ярко прошел первую часть сезона в ФНЛ.

Хоккейный клуб «Трактор» досрочно вышел в плей-офф КХЛ. Наша команда уверенно выиграла «регулярку» в Восточной конференции. Чем закончился сезон для «черно-белых» мы прекрасно знаем — челябинцы дошли до финала Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву».

Увельский район стал чемпионом спартакиады «Уральская метелица-2025». В тройку лидеров вошли спортсмены из Аргаяшского и Сосновского районов. Финальные старты и церемония закрытия сельских игр прошли в селе Долгодеревенское.

В Челябинске в третий раз прошел благотворительный турнир «Ангел Баскет». Звезды шоу-бизнеса, политики и спорта собрались вместе, чтобы сразиться на баскетбольной площадке ради благого дела — вырученные средства с мероприятия пошли на помощь детям с онкологией.

Март. В течение трех дней Златоуст был в центре внимания у любителей биатлона — состязания посетили более 26 тысяч зрителей.

Один из ключевых стартов сезона для сильнейших биатлонистов страны состоялся с 7 по 9 марта на лыжно-биатлонном комплексе им. С. Ишмуратовой. На турнир в Златоуст приехали 107 спортсменов из 17 регионов. Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что состязания в Златоусте могут стать ежегодными.

«Златоуст славится особенными болельщиками. Спасибо, что вы приходите и поддерживаете спортсменов. Мы еще не завершили этот сезон, но при составлении календаря на 2025/2026 год будем обязательно рассматривать вариант, чтобы доверить Златоусту проведение не менее статусных соревнований», — отметил Виктор Майгуров.

Лучшие биатлонисты России определили победителей в трех дисциплинах среди мужчин и женщин: спринт, гонка преследования и масс-старт.

Что еще запомнилось?

Футбольный клуб «Челябинск» произвел ребрендинг и презентовал новый логотип. А еще открыл весеннюю часть сезона-2024/2025, вырвав победу у «Машука-КМВ» со счетом 2:1. Пройдет три месяца и наша команда завоюет путевку в Первую лигу.

На льду арены «Трактор» красочно прошел Кубок Первого канала по фигурному катанию. Победу в турнире одержала команда во главе с капитаном Анной Щербаковой.

Сборная Челябинской области стала бронзовым призером Всероссийских зимних сельских игр-2025. Соревнования в Барнауле собрали более 600 участников из 38 регионов. В нашей команде 17 спортсменов выступили в 6 видах спорта.

На ГЛК «Солнечная долина» в Миассе прошел финал Кубка России по ски-кроссу. Уверенную победу в соревнованиях одержал Игорь Омелин из Аши.

Кто приятно удивил?

Челябинские легкоатлеты завоевали три медали на зимнем чемпионате России в Москве. Серебряными призерами стали Никита Анищенков и Вероника Змейкина, а бронза досталась мужской эстафетной команде.

Александра Глазкова из Миасса выиграла чемпионат России по фристайлу. На ГЛК «Солнечная долина» она отличилась в состязаниях по хаф-пайпу. Причем, опередила двух землячек — Екатерину Селезневу и Екатерину Ефимову.

Челябинка Таисия Киреева выиграла чемпионат России по самбо. Она завоевала золото на соревнованиях в Краснодаре в весовой категории до 72 кг. А еще завоевала путевку на чемпионат мира, на котором одержит блистательную победу.

Челябинская тхэквондистка выиграла турнир в Болгарии. Маргарита Близнякова завоевала золото в категории до 57 кг. Это было для нее разминкой, уже совсем скоро она выиграет чемпионат Европы.

Конькобежец Степан Чистяков выиграл общий зачет Кубка России. Он набрал наибольшую сумму очков на дистанции 1500 метров. Третье место на 3000 метров у Анастасии Григорьевой.

Челябинка Юлия Капитонова завоевала серебро чемпионата мира по зимнему унифайту. В полуфинале она получила травму, но продолжила сражаться и завершила бой победой. На решающий бой выйти уже не смогла.

Челябинские гимнасты завоевали серебро на первенстве России в командных состязаниях. Призерами стали Семен Калистратов, Александр Бикбулатов, Демид Бетигеймер и Матвей Радионовских. Награды им вручили легендарные гимнасты Алексей Немов и Артур Далалоян.

Тхэквондисты Челябинской области выиграли командный зачет первенства России среди юношей и девушек 12-14 лет. В их активе 8 наград — 3 золота, 4 серебра и 1 бронза. И это абсолютно лучший результат в соревнованиях, в которых приняли участие спортсмены из 60 регионов.

Что важного произошло?

Общественный деятель Ирина Текслер стала президентом ватерпольного клуба «Динамо Уралочка». Она посетила Златоуст, встретилась со спортсменками, а еще поздравила их с 8 марта.

Хоккейный клуб «Трактор» занял первое место на «Востоке» в чемпионате КХЛ. Наша команда затем дойдет до финала Кубка Гагарина и второй раз в своей истории завоет серебряные медали.

Апрель. В челябинском ДС «Юность» прошел крутой вечер профессионального бокса IBA. PRO. Зрители увидели 10 классных боев, а в главном из них Сергей Ковалев нокаутировал немца Артура Манна и объявил о завершении карьеры

Наш земляк красиво завершил свою блистательную карьеру, повесив перчатки на гвоздь. 42-летний спортсмен сделал это в Челябинске — уверенно и хладнокровно разобравшись с сильным оппонентом из Германии.

«Я очень рад, что провел прощальный бой в карьере на родине — где стартанул, там и закончил. Сделал круг почета мирового бокса и поставил точку. На прощание хочу поблагодарить всех болельщиков. Всех, кто за меня переживал во всем мире. Привет Челябинску и родному Копейску», — отметил Сергей Ковалев после боя.

Что еще запомнилось?

Крутые игры и яркая атмосфера на Кубке губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3. Трофей завоевал хорватский «Загреб», серебро у нашего «Курчатова». А еще были Матч дружбы, Кубок солидарности, турнир корпоративных команд — это было круто!

Спортивные танцы — это всегда красиво! Тем более, если речь идет о Кубке губернатора. В этом году он стал юбилейным и прошел в 25-й раз под девизом «Южный Урал танцует», в нем приняли участие более 700 спортсменов со всей страны.

В Челябинске завершился чемпионат Росгвардии России по дзюдо, победу в котором одержали спортсмены Центрального федерального округа. Турнир собрал более 200 участников со всей страны, они разыграли 7 комплектов наград.

Кто приятно удивил?

Сестры Алекса и Ева Ставинчук завоевали золото на первенстве России по ММА. Такие вот две сильные и перспективные спортсменки у нас растут и тренируются в челябинском клубе «Святой Георгий».

Челябинские тхэквондисты завоевали четыре медали на чемпионате России, а победы одержали Маргарита Близнякова и Екатерина Шорохова. Соревнования в Каспийске стали одним из главных этапов отбора на октябрьский чемпионат мира.

Челябинский теннисист Иван Карпов завоевал две золотые медали на чемпионате России. Наш земляк выиграл в одиночном и парном разрядах среди спортсменов с ПОДА.

Супружеская пара из Челябинска завоевала серебро чемпионата России по керлингу. На соревнованиях среди глухих спортсменов призерами стали Наргис и Роман Кузьмины.

Челябинец Олег Баландин завоевал серебро на Всероссийском турнире по фехтованию. Он отличился на соревнованиях в Санкт-Петербурге среди спортсменов не старше 15 лет.

Велогонщики из Копейска Кристина Ильина и Александр Власов стали призерами Кубка России по маунтинбайку. В их активе серебро и бронза на соревнованиях в Краснодарском крае.

Что важного произошло?

В Челябинской области стартовал новый проект «ГТО в лицах». А запустил его министр спорта Владимир Иванов в День космонавтики, выполнив нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» вместе со спортивной общественностью.

Дзюдоистка Ирина Зуева заняла седьмое место на чемпионате Европы. Она впервые выступала на подобных соревнованиях, но оказалась за чертой призеров на турнире в Черногории. Зато в командных состязаниях она вместе с Денисом Батчаевым завоевала бронзу.

Команда ММК заняла третье место на Фестивале ГТО в Сочи. Магнитогорцы закрепили статус одного из самых спортивных на соревнованиях среди трудовых коллективов.

Мини-футбольный клуб «Южный Урал» покинул директор Егор Мишура. И вообще в челябинской команде произошли большие кадровые изменения. Ушел из клуба главный тренер Нуржан Джетыбаев и группа игроков.

Клуб «Челбаскет» финишировал на восьмом месте в баскетбольной Суперлиге. Челябинцы неудачно завершили сезон, но выполнили задачу-минимум.

Май. Хоккеисты челябинского «Трактора» завершили выступление в КХЛ, завоевав серебряные медали. Наша команда дошла до финала Кубка Гагарина, но осталась без трофея, уступив «Локомотиву» в серии 1-4.

«Трактор» повторил свое лучшее достижение, когда в 2013 году в аналогичной серии матчей уступил московскому «Динамо». Это второе серебро челябинской команды в чемпионатах страны за 78-летнюю историю клуба.

Эх, а ведь счастье было так близко! Наша команда была очень близка к тому, чтобы завоевать долгожданный трофей. Бенуа Гру сколотил сильную и симпатичную команду, которая сметала всех на своем пути. Увы, в решающих сражениях за Кубок Гагарина хоккеисты «Локомотива» объективно были сильнее.

Ну, а мы в очередной раз убедились в том, что Челябинск — хоккейный город! Фан-зоны на Кировке и в Парке Гагарина с десятками тысяч болельщиков — лучшее тому подтверждение.

Что еще запомнилось?

Легкоатлеты открыли сезон в Челябинске традиционной городской эстафетой. В этом году она побила рекорды по количеству участников. В общей сложности в ней, а также велогонке и заезде на лыжероллерах выступили более 5000 атлетов.

В ЮУрГУ отметили 80-летие Победы масштабным спортивным праздником. Мероприятие прошло в стиле Олимпиады-80, кульминацией которого стало торжественное зажжение олимпийского огня.

Знаменитый Александр Попов открыл всероссийский турнир по плаванию в Челябинске. Компанию ему составили другие звезды российского спорта — Евгений Коротышкин и Сергей Фесиков.

Кто приятно удивил?

Челябинские легкоатлеты стали призерами чемпионата России по спортивной ходьбе. Бронзовые медали завоевали Василий Мизинов и Кристина Любушкина.

Челябинские спортсмены завоевали 10 медалей на первенстве Европы по шашкам, а победу региону принесла Мария Дзекун. Состязания прошли в турецком Кемере.

Юная спортсменка из Челябинска Анастасия Быкова ярко дебютировала на международных соревнованиях по дзюдо. Она завоевала серебро на Кубке Европы среди кадетов, прошедшем в Азербайджане.

Боксер из Златоуста Иван Добрынин завоевал золото первенства России среди юниоров 17-18 лет. В подмосковном Чехове он провел пять победных поединков.

Скалолазки из Миасса стали призерами международного турнира в Москве. Золото завоевала Елена Красовская, а бронзу — Дарья Гарькина.

Челябинская спортсменка выиграла чемпионат России по унифайту. Турнир выиграла Софья Янушкевич, еще пятеро наших земляков стали призерами соревнований в Воронеже.

Что важного произошло?

Гандбольный клуб «Динамо Сунгуль» занял 5-е место в Суперлиге по итогам сезона-2024/2025. Достойный результат! Команда ровно прошла весь чемпионат, вышла в плей-офф и вполне могла побороться даже за медали.

Челябинские хоккеистки презентовали главный трофей ЖХЛ. Кубок на родину привезли Елизавета Роднова, Вероника Коржакова и Ангелина Махмутова. Они помогли уфимской «Агидели» выиграть чемпионат страны.

В Магнитогорске завершился этап чемпионата России по баскетболу 3×3 в дивизионе «Мастер». В мужском и женском турнирах выступили четыре коллектива из Челябинской области. Однако никто из них не смог побороться за медали.

Ватерпольный клуб «Динамо Уралочка» упустил титул чемпиона России. В полуфинале наша команда уступила «Кинефу». Зато девушки из Златоуста завоевали бронзовые медали чемпионата.

Более 650 челябинцев вышли на старт соревнований «Российский азимут». Массовые забеги по спортивному ориентированию прошли в городском бору.

Сергей Доманов стал новым спортивным директором клуба «Челбаскет». Наша команда сейчас лидер Суперлиги, а в скором времени может претендовать на участие в Единой лиге ВТБ.

Хоккейный клуб «Трактор» продлил контракт с генменеджером Алексеем Волковым. Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2026/2027.

В Челябинске открыли первый в регионе корт для игры в падел. Это новый и динамично развивающийся вид спорта, который сочетает в себе элементы тенниса и сквоша.

В Копейске ушел из жизни легендарный боксер Александр Шкаликов. Он скончался на 55 м году после продолжительной болезни.

Июнь. Парижский полумарафон в Челябинской области в цифрах: 3300 участников и более 11 000 гостей. Спортивно-культурный фестиваль в селе Париж Нагайбакского района вновь провели на высочайшем уровне.

IX Парижский полумарафон проходил в Челябинской области в течение двух дней — 31 мая и 1 июня. Спортивная программа включала в себя 10 дистанций, впервые состоялся ночной забег «Огни Уральского Парижа». А еще было немало культурных событий, в том числе главное — «Неделя Парижской моды» под сводами местной достопримечательности — копии Эйфелевой башни.

И вот еще несколько важных цифр, которые могут понять масштаб мероприятия:

— участниками забегов стали гости из 33 регионов России, а также гости из Беларуси, Казахстана и Китая;

— 3047 медалей вручено финишерам;

— более 50 тысяч человек посмотрели более 10 часов эфира от медиахолдинга «Первый областной».

Что еще запомнилось?

Футбольный клуб «Челябинск» завоевал путевку в Первую лигу. В стыковых матчах наша команда вырвала победу в серии пенальти у астраханского «Волгаря».

Russian Judo Tour-2025 в Челябинске: более 300 участников из 16 стран. Соревнования прошли в арене «Трактор». Хозяева татами завоевали четыре награды, а победителем соревнований стал Денис Коротаев.

В Челябинске завершился четвертый благотворительный медиатурнир «АнгелБаскет». В этот раз он состоялся в Парке Гагарина.

В конноспортивном комплексе «Рифей» прошел традиционный Кубок губернатора Челябинской области по конкуру. Героем соревнований стала 17-летняя челябинка Александра Васильева.

На стадионе «Химик» в Копейске прошел чемпионат России по маунтинбайку. Хозяева соревнований завоевали две серебряные медали. Призерами в гонке кросс-кантри с выбыванием стали Марина Зорина и Иван Романов.

Кто приятно удивил?

Челябинка Сабина Гилязова заняла пятое место на чемпионате мира по дзюдо. В Будапеште она остановилась в шаге от места на пьедестале в весовой категории до 48 кг.

Пять медалей завоевали челябинские гиревики на чемпионате России. Золотые медали в активе Вячеслава Плотникова и Оксаны Степановой.

Челябинский тайбоксер Александр Глаголев завоевал бронзу на первенстве мира. В турецкой Анталии он стал призером среди спортсменов 17-23 лет.

Ольга Беляк выиграла золото международного турнира по керлингу. Параспортсменка из Челябинска отличилась в составе сборной России на соревнованиях в Санкт-Петербурге.

Магнитогорская спортсменка завоевала золото чемпионата России по ММА. На турнире в Самаре отличилась Ангелина Клинова, она впервые завоевала титул сильнейшей в ММА.

Челябинский спортсмен выиграл первенство мира по плаванию в ластах. На соревнованиях в Греции по подводному спорту золото завоевал Денис Ромашов.

Светлана Поповцева из Челябинска завоевала серебро на чемпионате Европы по настольному теннису среди ветеранов.

Челябинский спортсмен завоевал бронзу на чемпионате России по пляжному самбо. Аслан Курбанов стал призером в весовой категории до 88 кг.

Что важного произошло?

Баскетбольный клуб «Металлург» сформировал тренерский штаб на сезон 2025/2026. Магнитогорскую команду возглавил экс-тренер «Уралмаша» Вадим Филатов. А в «Челбаскете» не стали продлевать контракт с Михаилом Тереховым. Коллектив возглавил сербский специалист Горан Вучкович.

Голкипер «Трактора» Зак Фукале перешел в минское «Динамо». И с окладом в 80 млн рублей стал самым высокооплачиваемым голкипером КХЛ.

Клуб «Курчатов» занял пятое место по итогам чемпионата России по баскетболу 3×3. На турнире в Сочи челябинцы смотрелись достойно, но в число призеров не попали.

Два важных изменения произошли в составе «Трактора». Объявил о своем уходе из команды Максим Шабанов. Он подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». Штаб «черно-белых» объявил о том, что в команде будет выступать голкипер Крис Дригер.

