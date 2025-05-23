Гандбольный клуб «Динамо‑Сунгуль» финишировал на пятом месте в Суперлиге

Южноуральская команда завершила свое выступление в сезоне‑2024/2025

Команда «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области завершила свое выступление в сезоне-2024/25. В заключительном матче гандбольной Суперлиги она выиграла у астраханского «Динамо» и финишировала на пятом месте в чемпионате. Это лучший результат команды с сезона-2011/12, когда коллектив из Снежинска стал бронзовым призером чемпионата Суперлиги, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Динамо-Сунгуль» сделал хороший задел на общий успех в играх за 5-е место еще в первом поединке. Неделей ранее южноуральцы выиграли у астраханского «Динамо» на его же площадке, причем сделали это с запасом в 5 мячей — 34:29. Все, что им нужно было в ответном поединке, — не растерять гандикап.

Надо отдать должное гостям, они сопротивлялись и даже выиграли первую половину матча (15:14). Равной была игра и во втором тайме, но с небольшим преимуществом южноуральцев. В их составе здорово действовали братья Александр и Павел Аркатовы, несколько хороших результативных атак провел Павел Демаков.

В итоге 31:29 к финальному свистку. «Динамо-Сунгуль» по итогам двух матчей оказался сильнее астраханского «Динамо» и занял итоговое пятое место в Суперлиге сезона-2024/25.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Матч за 5-е место. Вторая игра.

22 мая. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Динамо» (Астрахань) — 31:29.

«Динамо-Сунгуль»: А. Аркатов (6), Демаков (6), Дудик (5), Мерц (4), Кунгуров (1), Резник (1), Меркулов, Павельев; Шаров (10/27 — 37%), Холодов (1/9 — 11%), Лысаков (0/1 — 0%).

«Динамо»: Шелестюков (8), Гумаров (6), Коваль (5), Вереин (2), Гордеев (2), Кревчик (2), Фильчев (1), Сибирев (1), Климентьев (1), Текутьев (1), Кантемиров, Немцев, Мухтаров; Кревчик (9/33 — 27%), Иванов (0/5 — 0%).

Фото: пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).