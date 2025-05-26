Сергей Доманов стал новым спортивным директором клуба «Челбаскет»

Перед топовым специалистом стоит задача вывести челябинскую команду в Единую лигу ВТБ

Штаб баскетбольного клуба «Челбаскет» пополнил топовый функционер с большим опытом работы — на должность спортивного директора команды назначен Сергей Доманов. Он известен по успешной работе в «Уралмаше» из Екатеринбурга: сформированная им команда вышла и успешно дебютировала в Единой лиге ВТБ. Аналогичную задачу ставят перед специалистом и в «Челбаскете», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сергей Доманов — функционер с опытом работы в команде Единой лиги ВТБ. Он работал в «Уралмаше» с 2015 года. Вместе с клубом он выиграл два чемпионских титула Суперлиги и поднялся в главную лигу страны, где в первый же год помог команде выйти в плей-офф.

В обязанности Сергея Доманова в «Челбаскете» будет входить формирование состава и решение кадровых вопросов тренерского штаба. Челябинский клуб станет вторым местом работы для Сергея Александровича.

«Следующий сезон мы считаем подготовительным годом к Единой лиге ВТБ. Поэтому берем руководителя, который поможет нам подготовиться к серьезным преобразованиям в команде. Перед Сергеем поставлены задачи по основной команде со стратегией на три года. Цель клуба — попасть в Единую лигу по окончании строительства многофункционального комплекса „РМК-Арена“. Надеемся, что опыт Сергея Доманова поможет команде пробиться в главную лигу страны», — говорит президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.

Напомним, что в минувшем сезоне «Челбаскет» вышел в плей-офф Суперлиги, но не сумел пройти первый раунд турнира, заняв итоговое 8-е место. Штаб клуба уже начал формировать состав команды на сезон-2025/2026. Так, «Челбаскет» продлил контракт с Русланом Тумановым и вернул в свои ряды Павла Кольцова.