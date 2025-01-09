Сноубордист из Миасса Илья Баскаков стал призером X‑Games в Китае

Южноуралец завоевал серебро престижного турнира по экстремальным видам спорта

Спортсмен из Миасса Илья Баскаков завоевал серебро на престижных международных соревнованиях X-Games China, прошедших в Китае. Этот турнир называют олимпиадой экстремальных видов спорта. Южноуральский сноубордист стал призером состязаний в дисциплине «слоупстайл», сообщает Минспорт Челябинской области.

Уже сам факт участия в таких международных соревнованиях для многих представителей экстремальных видов спорта — очень престижно. Получил приглашение на этот турнир в Китай и южноуральский сноубордист Илья Баскаков. Он выступил в дисциплине «слоупстайл», став серебряным призером. Победу в этом виде программы одержал еще один россиянин — Ярослав Ленчевский, бронза досталась спортсмену из Китая.

X-Games China. Сноуборд. Слоупстайл. Мужчины:

1. Ярослав Ленчевский (Москва).

2. Илья Баскаков (Челябинская область).

3. Яо Канпин (Китай).

Отметим, что специальный приз соревнований получил питерский спортсмен Максим Баринов. Организаторы отметили талант 13-летнего райдера, который соревновался с более опытными и сильными соперниками. Российский спортсмен занял 10-е место, но показал, что у него большой потенциал и перспективы.

Напомним, что Илья Баскаков является воспитанником спортивной школы «Райдер» из Миасса. Он тренируется под руководством Юлии Полозковой и Вячеслава Зиновьева.