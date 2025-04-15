Два копейских велогонщика завоевали медали на Кубке России по маунтинбайку

Призерами соревнований стали Кристина Ильина и Александр Власов

Две медали на Кубке России по маунтинбайку завоевали копейские велогонщики. Кристина Ильина и Александр Власов отличились на соревнованиях в Краснодарском крае, став серебряным и бронзовым призерами. Они сумели себя проявить в непростых погодных условиях и на разбитой после снегопада трассе, сообщает Федерация велосипедного спорта Челябинской области.

Состязания прошли в поселке Псебай Краснодарского края. Здесь представители велоспорта состязались в олимпийской дисциплине маунтинбайка — кросс-кантри. Участникам предстояло бороться не столько с соперниками, сколько с самими собой. Дело в том, что накануне трассу завалило снегом, который во время заездов начал таять, превратив дистанцию в месиво грязи и снега.

В таких непростых условиях проявили себя воспитанники копейской СШОР-2 по велоспорту Кристина Ильина и Александр Власов. Южноуральская спортсменка завоевала серебряную медаль в гонке среди женщин, а ее земляк Александр Власов финишировал третьим среди юниоров — он завоевал путевку на финал VI летней Спартакиады молодежи России.