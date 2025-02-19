Горнолыжник Семен Челмакин из Миасса завоевал серебро чемпионата России

Южноуральский спортсмен стал призером в дисциплине «параллельный слалом»

В горнолыжном комплексе в Белокурихе (Алтайский край) завершился чемпионат России по горнолыжному спорту. В последний день соревнований были определены победители и призеры в дисциплине «параллельный слалом». В этом виде программы серебряную медаль завоевал миасский горнолыжник Семен Челмакин, сообщает результаты Федерация горнолыжного спорта России.

Состязания среди мужчин в параллельном слаломе проходили в два дня. В первый состоялись квалификационные заезды, во второй — заезды на выбывание по олимпийской системе. С четвертым результатом преодолел квалификацию горнолыжник из Миасса Семен Челмакин.

Успешно выступил южноуральский спортсмен и в решающих заездах, добравшись до финала. Здесь он уступил лидеру сборной России Павлу Трихичеву из Санкт-Петербурга. Бронза досталась хозяину трассы Олегу Фураеву. В аналогичных состязаниях среди женщин не было равных Анне Нагайцевой из Кемеровской области.

Чемпионат России. Горнолыжный спорт. Белокуриха (Алтайский край). Параллельный слалом. Мужчины:

1. Павел Трихичев (Санкт-Петербург).

2. Семен Челмакин (Челябинская область).

3. Олег Фураев (Алтайский край / Калужская область).

Отметим, что Семен Челмакин в 2024 году также завоевал серебряную медаль чемпионата России. В текущем сезоне он также становился призером этапа Кубка страны.