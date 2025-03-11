Челябинский конькобежец Степан Чистяков выиграл общий зачет Кубка России

Он набрал наибольшую сумму баллов на дистанции 1500 метров

В Коломне завершился финальный этап Кубка России по конькобежному спорту, по итогам которого определились все победители и призеры в общем зачете турнира. На дистанции 1500 метров выиграл состязания челябинец Степан Чистяков. Бронзовым призером общего зачета Кубка России на дистанции 3000 метров стала Анастасия Григорьева. Выиграли наши земляки и командные состязания, сообщает результаты Союз конькобежцев России.

Главной героиней состязаний в Коломне стала Дарья Качанова, отпраздновавшая общую победу сразу на двух дистанциях — 500 и 1000 метров. Она могла бы побороться и за хет-трик, но в забегах на 1500 метров не стала принимать участия.

В отсутствие Дарьи свое лидерство подтвердила Александра Саютина. На дистанции вдвое длиннее победу в Кубке отпраздновала Ирина Сальникова. В зачете масс-стартов на 16 кругов первенствовала Анастасия Семенова. Отметим, что на дистанции 3000 метров общее третье место в Кубке России заняла челябинка Анастасия Григорьева.

На дистанции 1500 метров равных не было Степану Чистякову. Челябинский спортсмен выиграл общий зачет Кубка России в этой дисциплине.

«Сезон сложился успешно, рад тому, что удалось выиграть общий зачет на „полуторке“. Вообще, мне кажется, в этом году удалось добавить в результатах и выполнить почти все задачи. С технической точки зрения мой бег в этом сезоне — лучший в карьере», — рассказал Степан Чистяков в интервью пресс-службе Союза конькобежцев России.

Конькобежный спорт. Общий зачет Кубка России. Женщины, 3000 метров:

1. Ирина Сальникова (Нижегородская область) — 500 очков.

2. Ксения Коржова (Мурманская область) — 485 очков.

3. Анастасия Григорьева (Челябинская область) — 460 очков.

Конькобежный спорт. Общий зачет Кубка России. Мужчины, 1500 метров:

1. Степан Чистяков (Челябинская область) — 500 очков.

2. Виктор Лобас (Санкт-Петербург) — 350 очков.

3. Даниил Алдошкин (Московская область) — 340 очков.

Отметим, что успешно выступили спортсмены Челябинской области и в командных забегах. Так, наши девушки выиграли общий зачет Кубка России в спринтерских гонках (3 круга) и командном забеге (6 кругов). Мужская южноуральская команда выиграла спринтерские гонки (3 круга).