73‑летняя чудо‑бабушка 236 раз подняла гирю на соревнованиях в Челябинской области

Сания Харрасова из села Усть‑Багаряк теперь планирует выиграть турнир по армрестлингу и выполнить нормативы ГТО

В небольшом селе Усть-Багаряк в Кунашакском районе нет возможностей для занятий спортом. Но это не мешает 73-летней Сание Харрасовой показывать удивительные результаты. У нее большое хозяйство, поэтому она привыкла к ежедневному физическому труду. Накануне она выиграла спартакиаду среди сельских поселений в состязаниях по гиревому спорту — подняла 8-килограммовую гирю 236 раз! Но этого ей показалось мало: теперь у нее в планах получить золотой значок ГТО и выиграть региональный турнир по армрестлингу, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Районный этап спартакиады среди сельских поселений проходил в селе Большой Куяш. Здесь участникам необходимо было побороться за медали в турнире по гиревому спорту. Отправилась на эти состязания и 73-летняя жительница Усть-Багаряка Сания Харрасова. Результат превзошел все ожидания: судьи зафиксировали у нее 236 подъемов 8-килограммовой гири!

Самое удивительное в этой истории то, что Сания Идрисовна в молодости никогда спортом серьезно не занималась. То есть она бегала на лыжах, но несерьезно — ради поддержания физической активности.

«Мой физрук-одноклассник года два-три назад сказал: а давай-ка в состязаниях по гирям примешь участие. Я подумала: почему бы и нет? Мне показали, как нужно их поднимать. Вот и все дела!» — рассказала Сания Идрисовна корреспонденту ИА «Первое областное».

Тяжелые ведра с водой, а также заботы по хозяйству в огороде — это и есть ее тренировки. А вы что хотели? В небольшом селе Кунашакского района вы не найдете тренажерных залов и фитнес-центров. Каждодневный труд и физическая нагрузка позволяют женщине держать себя в форме, укрепляют мышцы и выносливость.

Комментарий эксперта:

«Я не знаю, каким образом она поднимала гирю, но разве это так важно? В 73 года совершить столько подъемов — это круто! Видимо, у нее хорошо работает сердечно-сосудистая система. А еще такой человек должен быть очень сильным внутри, потому что в таком почтенном возрасте люди уже „ломаются“, стараются не рисковать своим здоровьем. Видимо, физическая работа стала неотъемлемой частью жизни этой женщины. Она наверняка системно занимается своим здоровьем и двигательной активностью».

Иван Денисов, заслуженный мастер спорта по гиревому спорту

Сания Харрасова говорит, что пошла в родителей: те всю жизнь посвятили сельскому хозяйству, с утра до ночи работали в огороде. С супругом она пошла по их стопам. Кстати, с Абзалом Такиевичем они вместе уже 53 года. Тот сам не может похвастать такими спортивными результатами, но своей женой безмерно гордится.

«Дою корову, заготавливаю сено, домашними делами занимаюсь — так руки и качаются. Вместо гирь у меня ведра. У нас с супругом двое детей и четыре внука, но живут далеко от нас. Поэтому хозяйство держим своими силами, не жалуемся», — уверяет Сания Идрисовна.

Уже завтра, 8 февраля, бабушка из Усть-Багаряка отправится на очередные соревнования. Она планирует побороть соперников на региональных соревнованиях по армрестлингу. Опыт участия в этом виде спорта у нее есть.

А еще Сания Харрасова очень хочет получить золотой значок комплекса «Готов к труду и обороне». В молодости у нее не хватало времени на то, чтобы выполнить нормативы ГТО. А теперь оно есть.

Зачем ей все это надо? Она говорит, что хочет показать пример всем южноуральцам, что регулярные занятия физической культурой еще никому не вредили, они только помогают укрепить здоровье и формируют крепкий дух.

Фото: Алены Пахомовой (Кунашакский район) и из личного архива Сании Харрасовой.