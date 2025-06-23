Велогонщики из Копейска завоевали два серебра на чемпионате России по маунтинбайку

Призерами соревнований в дисциплине кросс-кантри с выбыванием стали Марина Зорина и Иван Романов

В Копейске завершился чемпионат России по маунтинбайку. На стадионе «Химик» сильнейшие велогонщики страны боролись за победу в дисциплине «кросс-кантри с выбыванием». Хозяева соревнований завоевали две серебряные медали — призерами стали Марина Зорина и Иван Романов. Рассказываем, как прошли гонки и как участникам пришлось бороться не только с соперниками, но и мокрой от дождя трассой.

Один круг протяженностью 900 метров, четыре гонщика на старте. По команде судьи они отправляются на дистанцию, стараясь преодолеть ее как можно быстрее. Двое выходят в следующий тур соревнований, двое завершают борьбу за медали. Это и есть «кросс-кантри с выбыванием» — зрелищная дисциплина маунтинбайка. Здесь все предельно ясно и понятно зрителям, вся борьба велогонщиков происходит перед их глазами.

Зато самим участникам — не позавидуешь. Мало того, что им приходится в контактной борьбе бороться с соперниками, так еще и преодолевать сложные участки трассы — с резкими подъемами и спусками, естественными и искусственными преградами в виде камней или бревен. А тут еще дождь прошел в аккурат перед началом соревнований — трасса стала «тяжелой» и мокрой, с обилием луж и скользких участков.

В такой вот обстановке готовилась выйти на старт Эльвира Седухина — опытная велогонщица из Копейска, которая на протяжении многих лет является одним из лидеров сборной России. А если быть точнее, состоялось ее возвращение в большой спорт после замужества и рождения дочки.

«Да, Эльвира участвует. Но она не в форме, ей сложно будет бороться за высокие места», — предостерег автора строк Игорь Ивашин, руководитель региональной федерации велоспорта. Кстати, скоро Кире исполнится два года, а ее мама решила-таки проверить свою физическую готовность на топовых соревнованиях. Но говорить о полноценном ее возвращении в большой спорт еще рано. Спортсменка еще не определилась со своим будущим.

«Я второй месяц как усиленно тренируюсь. Нужно еще много работать над собой, чтобы выйти на пик формы. Поэтому серьезных задач на эти соревнования не ставила. Чудес не бывает — я знала, что не смогу попасть в тройку призеров. Но проигрывать всегда неприятно, обидно и грустно оказаться не на пьедестале. Тем более что ранее неоднократно выигрывала такие гонки», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» Эльвира Седухина.

Зато проявили себя другие копейские велогонщики. В женских состязаниях достойно выступила Марина Зорина. Причем она буквально «вырвала» серебро у соперниц. Драматично сложился для нее полуфинальный заезд. К финишной прямой она выезжала на первой позиции, но на заключительном повороте ее обошла Анастасия Боредская из Санкт-Петербурга, а еще накатывала Александра Ушакова из Московской области — один из фаворитов соревнований.

Показалось, что последняя успела-таки на самом финише обойти копейчанку. Все должен был решить фотофиниш. Марина Зорина томилась в ожидании судейского решения и с трудом сдерживала слезы. Она была уверена, что упустила возможность побороться за победу в решающем заезде.

К счастью, переживала она зря. Фотофиниш показал, что она второй пересекла финишный створ, а значит, вышла в финальный заезд. В нем она также долгое время шла лидером. Но сил на последний рывок снова не хватило. Победу здесь одержала Элина Семенова из Чувашии, у Марины Зориной серебро, а замкнула тройку призеров Анастасия Боредская.

«Жаль, что не удалось победить, но я довольна собой. В 18 лет стать серебряным призером чемпионата России — это круто! Вообще, очень непросто пришлось. Трасса для нас родная, хорошо знакомая. Но мы тренировались на ней в сухую погоду, а тут дождик прошел, добавил нам сложностей. Я старалась во всех заездах хорошо начинать, сразу брать лидерство, а на финише уже включать морально-волевые качества. Пожалуй, план сработал, хотя в решающем заезде силенок все-таки не хватило для победы», — рассказала Марина Зорина автору строк.

Успешно выступил в соревнованиях и еще один копейский велогонщик. Серебряным призером в аналогичных состязаниях среди мужчин стал Иван Романов. Он уступил лишь питерцу Николаю Иванову. Бронзу завоевал его земляк Руслан Боредский.

Маунтинбайк. Чемпионат России. Кросс-кантри с выбыванием

Женщины:

1. Элина Семенова (Чувашская Республика).

2. Марина Зорина (Челябинская область).

3. Анастасия Боредская (Санкт-Петербург).

Мужчины:

1. Николай Иванов (Санкт-Петербург).

2. Иван Романов (Челябинская область).

3. Руслан Боредский (Санкт-Петербург).

Отметим, что на стадионе «Химик» в Копейске прошли состязания и первенства страны. Здесь ребята боролись за медали в двух возрастных группах — 13—14 и 15—16 лет. По итогам соревнований копейские велогонщики завоевали одну медаль. Серебро Челябинской области принесла Валерия Морозова в категории девушек 15—16 лет.

Маунтинбайк. Первенство России. Кросс-кантри с выбыванием

Девушки 13—14 лет:

1. Станислава Тимганова (Свердловская область).

2. Виктория Прохорова (Свердловская область).

3. Софья Пантеева (Московская область).

Девушки 15—16 лет:

1. Ирина Зацепина (Санкт-Петербург).

2. Валерия Морозова (Челябинская область).

3. Виктория Рыбакова (Санкт-Петербург).

Юноши 13—14 лет:

1. Федор Скороходов (Москва).

2. Евгений Шубич (Москва).

3. Иван Семенов (Чувашская Республика).

Юноши 15—16 лет:

1. Григорий Кокунов (Санкт-Петербург).

2. Кирилл Баданин (Чувашская Республика).

3. Денис Романов (Чувашская Республика).